Kreuzfahrtschiff überbucht – Gäste müssen zurückbleiben

Denk er eens over na bij Royal Caribbean International: u kunt de luchthaven bezoeken en de terminal op de terminal bezoeken.

De passagiers worden bij de Terminal in Brisbane ingepakt en klaargemaakt voor vertrek en zullen uiteindelijk worden vrijgelaten. Je zult een heerlijk leven beleven tijdens de zomervakantie in de regio ‘Quantum of the Seas’. Maar als ze in hun leven een brief in die hand kunnen krijgen, houdt die Urlaubsvorfreude nooit op.

„Wir bedauern, Ihnen zu wüssen, daarom heeft Ihrer Reservierung keine Kabinennummer zuweisen konnten“, hij ist es darin. Das Kreuzfahrtschiff wurde openbar überbucht. Een bedachtzame Fehler van Royal Caribbean International.

Het publiek van een bedrijf bij de Australische Nachrichtenseite news.com.au met het feit dat de betrokken gasten allemaal een volledige Rückerstattung hebben, 100 Prozent Guthaben voor een künftige Kreuzfahrt en een Getränkepaket voor de volgende Kreuzfahrt hätten. Iedereen die getroffen werd, zou niet getroffen worden.

„Absolut ben Boden zerstört“

Elke passagier is aanwezig op de sociale media van zijn reis en beschrijft de situatie. 13 koppels hebben de letter aan het einde van de terminal, als ze met twee zijn, worden ze dan in een kastje achtergelaten, de andere is inbegrepen, dus de kasten zijn veelzijdiger. „Absolut am Boden zrstört und meinen Urlaub complete ruiniert“, geschreven door de gast. Voor meer informatie kunt u ook de „Urlaubsbeschränkungen“ gebruiken.