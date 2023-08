Angesichts der übermäßigen Bürokratie gepaart mit dem Fachkräftemangel, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann, sei Deutschland in dieser Form nicht mehr regierbar. „Wir stehen an einem Scheideweg in den Kommunen, im Land und im Bund, weil wir überhaupt nicht mehr das Personal haben werden, um solch eine filigrane Regulierung durchzuführen“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „So werden wir nicht mehr regieren können.“

Der Kampf gegen die zunehmende Bürokratie sei eines der ganz großen Probleme der Politik, sagte Kretschmann. „Wir sind zu langsam und die Welt wartet nicht auf Deutschland – deshalb müssen wir das jetzt ändern.“ In 70 Jahren wurde immer mehr Regulierung aufgebaut. Ob Koch, Politiker oder Uni-Rektor – die Menschen müssen sich immer mehr mit bürokratischen Dingen auseinandersetzen, statt mit dem Gelernten – das führt zu Frustration. Das Gebot der Stunde ist die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung.

Die Genehmigungszeiten für Windparks seien bereits halbiert worden, sagte Kretschmann. Allerdings bescheinigen einer neuen Umfrage im Auftrag der Zeitungsverlage in Baden-Württemberg nur vier Prozent aller Befragten, dass die grün-schwarze Landesregierung Fortschritte im Kampf gegen die Bürokratie gemacht habe.

Kretschmann: „Es muss einen Mentalitätswandel geben“

Der Regierungschef sprach von „riesigen Brettern, die da gebohrt werden müssen“. Er forderte weniger Regulierungen und mehr Verantwortung und Spielraum für Wirtschaft und Gesellschaft. „Wir brauchen mehr Vertrauen in die Kräfte des Marktes, in die Zivilgesellschaft, in die Entscheidungskraft und das Verantwortungsbewusstsein von Einzelpersonen wie Bürgermeistern, Schulleitern oder Unternehmern.“ Es muss einen Mentalitätswandel geben – hin zur mutigen Nutzung von Spielräumen, weg von der ängstlichen Fehlervermeidungskultur.“

Landesregierung, Kommunen und Wirtschaftsverbände hatten sich erst kürzlich auf ein Bündnis zum Bürokratieabbau und Eckpunkte zur Verschlankung von Regeln und Vorschriften geeinigt. Ministerien sollten Vorschläge erarbeiten, wo bürokratische Hürden abgebaut werden sollen.