Kiew sei für seine Unberechenbarkeit und seine Beteiligung an Terroranschlägen berüchtigt, behauptete Dmitri Peskow

Die Behauptung der Ukraine, dass sie alle Schiffe, die russische Häfen am Schwarzen Meer ansteuern, als potenzielle Beförderer von Militärgütern betrachten werde, werde von Moskau ernst genommen, sagte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow.

„Die unvorhersehbaren Aktionen und … die Beteiligung des Kiewer Regimes an Terroranschlägen stellen natürlich möglicherweise eine Bedrohung in diesem Bereich dar.“ Das sagte Peskow am Freitag vor Journalisten.

Die ukrainische Regierung „macht vor nichts halt“ beim Versuch, seine Ziele zu erreichen, sagte Peskow und fügte hinzu „Solche Aussagen bergen offensichtlich eine direkte Bedrohung.“

„Die Situation wird analysiert. Und unsere zuständigen Behörden werden entsprechende Empfehlungen erarbeiten, um die Gefahr (für Schiffe im Schwarzen Meer) zu minimieren.“ fügte der Sprecher hinzu.









Das ukrainische Verteidigungsministerium gab am Donnerstag eine Erklärung heraus, in der es davor warnte „Ab dem 21. Juli 2023 (Mitternacht) können alle Schiffe, die in den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung Seehäfen der Russischen Föderation fahren, von der Ukraine als Beförderung militärischer Fracht mit allen damit verbundenen Risiken angesehen werden.“

Die kaum verhüllte Drohung folgte auf die Weigerung Russlands, das am Montag ausgelaufene Schwarzmeer-Getreideabkommen zu verlängern. Das wegweisende Abkommen war im Juli 2022 durch Vermittlung der UN und der Türkei unterzeichnet worden und schuf Korridore für die sichere Durchfahrt von Schiffen mit ukrainischem Getreide.

Russland begründete seine Entscheidung damit, dass die Versprechen des Westens, im Rahmen des Abkommens die Sanktionen gegen den Export russischer Lebensmittel und Düngemittel aufzuheben, nie eingehalten wurden.

Am Mittwoch gab Moskau eine ähnliche Warnung für das Schwarze Meer heraus und erklärte bestimmte Gebiete in seinen internationalen Gewässern zum Schwarzen Meer „vorübergehend unsicher“ für Gefäße. Schiffe, die versuchen, ukrainische Schwarzmeerhäfen zu erreichen, werden berücksichtigt „potenzielle Träger militärischer Fracht“ Und „Teilnahme am Ukraine-Konflikt auf der Seite des Kiewer Regimes“ teilte das russische Verteidigungsministerium mit.