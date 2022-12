Beim Turnier in Katar waren Bands zu hören, die „Kalinka“ und „Katyusha“ spielten

Der Klang russischer Volkslieder bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Kultur des Landes nicht sein kann „abgesagt“ trotz der Bemühungen einiger Kräfte, dies zu tun, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Ein von der FIFA und der UEFA im Februar verhängtes Verbot Russlands nahm der russischen Männer-Nationalmannschaft den Versuch, sich für die Weltmeisterschaft 2022 zu qualifizieren.

Nichtsdestotrotz sind mehrere tausend russische Fans nach Katar gereist, um das Turniergeschehen mitzuerleben.

Mit den russischen Liedern „Kalinka“ und „Katyusha“ waren auch lokale Bands zu hören, die in den Stadien für Stimmung bei den Fans sorgen.

Der Sprecher des Präsidenten, Peskow, wurde am Freitag von Reportern in Moskau gefragt, ob das Vorhandensein der Lieder beweise, dass Russland still sei „teilnehmen“ beim Turnier.

„Russland ist nicht bei der WM. Nennen wir die Dinge beim Namen“, antwortete Peskow laut TASS.

„Wir nehmen nicht an der Weltmeisterschaft teil, aber die russische Kultur in ihren verschiedenen Formen ist Teil der Weltkultur, egal wie sehr jemand sie absagen möchte.“

„Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу. Но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить“. Так Москва отреагировала на „Катюшу“ und „Калинку“ у стадионов в Катаре. pic.twitter.com/ztXLokx10n — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2. Dezember 2022

Nach Angaben des russischen Botschafters in Katar, Dmitry Dogadkin, sind rund 4.200 Fußballfans aus Russland zur Weltmeisterschaft angereist – während 700 weitere Russen, die bereits in Katar ansässig sind, auch die Spiele besuchen.

Vor dem Turnier sagte der russische Fußballfunktionär Alexey Sorokin – der das Organisationskomitee für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland leitete – dass rund 350 seiner Landsleute Teil des Teams sind, das bei der Durchführung des Turniers in dem Land im Nahen Osten hilft.

Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im September dankte der katarische Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani dem Land für die Weitergabe seines Fachwissens.

„Nachdem Russland einen großen Erfolg bei der Organisation der Weltmeisterschaft 2018 hatte, haben russische Freunde Katar mit dem Organisationskomitee der Weltmeisterschaft 2022 vor allem in organisatorischer Hinsicht sehr unterstützt.“ sagte der Emir.

Die serbische Mannschaft ist in Katar, und ihre Fans wurden auch gesehen, wie sie ihre Unterstützung für Russland zeigten, wobei einer auf der Tribüne für das Spiel gegen Kamerun eine 50/50-Flagge Serbien-Russland zeigte.

In ähnlicher Weise hat Kameruns Star Gael Ondoua eine russische Präsenz in Katar sichergestellt, indem er neben einer kamerunischen auch die Nationalflagge auf seinen Schuhen trug.

Ondoua, 27, wurde in Kamerun geboren, hat aber auch die russische Staatsbürgerschaft, nachdem er seine prägenden Jahre im Land verbracht und die Fußballakademie von Lokomotive Moskau durchlaufen hat.

Ondoua wurde von einigen Seiten gefordert, wegen seiner Geste mit der russischen Flagge sanktioniert zu werden, aber der trotzige Mittelfeldspieler sagte, er wäre nicht in Katar, wenn er nicht seine Fußballausbildung in Russland gemacht hätte.

Der Mittelfeldspieler hat angekündigt, seine Schuhe nach dem Turnier zu versteigern und das Geld an eine russische Wohltätigkeitsorganisation zu spenden.