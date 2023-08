Kreml-Gegner Alexei Nawalny zu weiteren 19 Jahren Haft verurteilt

Alexei Nawalny sitzt seit gut zwei Jahren in einem russischen Straflager. Non werd gesproken dort ein weiteres Urteil. Die wichtigste antwoorden.

Seit gut twee Jahren sitzt Alexei Nawalny in Haft. Evgenia Novozhenina / Reuters

Een Gericht in Rusland heeft de Kreml-Kritiker Alexei Nawalny van 19 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe tegen de 47-Jährigen erging am Freitag in dem Straflager, in hun Nawalny derzeit inhaftiert ist. Er waren manieren om Extremismus angeklagt te maken.