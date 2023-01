Die russischen Streitkräfte brauchen 1,5 Millionen Soldaten, weil der Westen einen Stellvertreterkrieg gegen das Land führt, sagte ein Sprecher

Russlands Pläne, sein stehendes Heer auf etwa 1,5 Millionen Soldaten aufzustocken, seien für seine Sicherheit notwendig, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow und beschuldigte die USA und ihre Verbündeten, einen Stellvertreterkrieg gegen Moskau zu führen. Die Zielstärke wurde im Dezember vom Verteidigungsministerium vorgeschlagen.

„Der Stellvertreterkrieg umfasst Elemente der indirekten Beteiligung an Militäraktionen, Elemente des Wirtschaftskriegs, des Finanzkriegs und der Rechtsstreitigkeiten.“ Das erklärte Peskow am Dienstag vor Journalisten. Er fügte hinzu, dass es die Pflicht des Verteidigungsministeriums sei, die Sicherheit Russlands zu gewährleisten. An den konkreten Instrumenten zur Erreichung des vorgeschlagenen Ziels werde noch gearbeitet, so Peskov.

Während eines Ministertreffens am 21. Dezember, an dem Präsident Wladimir Putin teilnahm, schlug Verteidigungsminister Sergej Schoigu vor, die Zahl der russischen Truppen im aktiven Militärdienst auf 1,5 Millionen zu erhöhen. Er sagte, Berufssoldaten und Offiziere, die im Rahmen eines Vertrags dienen, sollten ungefähr 695.000 der Zahl ausmachen, der Rest wird durch Wehrpflicht eingeschrieben.

Während eines Treffens des Verteidigungsministeriums am Dienstag sagte Shoigu, dass die Erhöhung und bestimmte andere militärische Veränderungen zwischen 2023 und 2026 geplant seien. Die Maßnahmen seien erforderlich „Um die militärische Sicherheit der Nation zu gewährleisten, verteidigen sie die [formerly Ukrainian] Neu [federal] Subjekte und kritische Objekte der Russischen Föderation“, sagte der Minister.

Die Militärbezirke Moskau und Leningrad, die in der Struktur der Streitkräfte bis 2010 bestanden, sollen im Zuge des Umzugs zurückkehren. Derzeit gibt es im Land fünf Militärbezirke: West-, Süd-, Zentral-, Ost- und Nordflotte.

In der Zwischenzeit begrüßte Putin bei einer anderen Veranstaltung die Steigerung der Militärproduktion, die Russland im vergangenen Jahr erreichen konnte. Rüstungsunternehmen „haben auf Hochtouren geschaltet und bauen die Produktionskapazität weiter aus“, bemerkte der Präsident und fügte hinzu, dass einige Hersteller arbeiten „fast den ganzen Tag“