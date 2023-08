Nach dem gescheiterten Aufstand Prigoschins gegen die Moskauer Militärführung vor zwei Monaten bezog seine Wagner-Armee auf Einladung Lukaschenkos Quartiere in Weißrussland. Die Truppen bleiben nun in Weißrussland. „Wagner hat gelebt, Wagner lebt und Wagner wird in Weißrussland leben, auch wenn es jemandem nicht gefällt“, betonte Lukaschenko. Er und Prigozhin hätten gemeinsam ein System zur Stationierung Wagners aufgebaut. Lukaschenko wies auch westliche Berichte zurück, wonach Wagner seine Zelte in Weißrussland abreißen würde. Bis zu 10.000 Wagner-Kämpfer sollten in den nächsten Tagen kommen, sagte er.