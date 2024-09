Plön. Einen Satz neuer Satteldecken, einheitlich und schön bestickt, erhielten die Pferde des Springreiter-Teams des Kreispferdesportvereins Plön. Dafür nutzte der Verein den sogenannten Sparkassen-Zuschuss, den der Kreis Plön jährlich an die Vereine ausschüttet. „Wir sind zufrieden mit den Decken“, freut sich Jürgen Lamp, Vorsitzender des Vereins, über die rund 300 Euro, die der Verein investiert hat und von denen der Kreis Plön 250 Euro übernommen hat.

2023 hat der Pferdesportverband diese Mittel erstmals beantragt, die aus den Überschüssen der Förde Sparkasse stammen. „Kommunale Sparkassen können Teile des Jahresüberschusses an ihre Träger überweisen“, erklärt André Santen, Leiter Unternehmenskommunikation der Förde Sparkasse. Über die Höhe entscheidet der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstands. In der Regel liegt dieser bei zehn Prozent.

Förde Sparkasse erzielt aufgrund hoher Zinsen hohe Überschüsse

Aufgrund des stark gestiegenen Zinsniveaus habe die Sparkasse 2023 ein „finanziell sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr“ hinter sich. Der Jahresüberschuss sei damit auf 9,5 Millionen Euro gesteigert worden, erklärt Santen. Aufgrund des guten Ergebnisses habe der Vorstand eine Sonderausschüttung beschlossen. Die genaue Höhe werde in der Sitzung des Zweckverbandes am 26. November festgelegt.

Ein kleiner Betrag wird es allerdings nicht sein. In den Vorjahren habe es rund 134.000 Euro gegeben, berichtet Nicole Heyck, Leiterin der Stabsstelle des Kreises Plön. In diesem Jahr werde die Ausschüttung etwa doppelt so hoch ausfallen wie in den Vorjahren. Die Fraktionen seien informiert und überlegen, wie die Mittelverteilung in diesem Jahr gegebenenfalls geändert werden solle.

Vereine können Geld beim Kreis Plön beantragen

„Die Mittel sollen für öffentliche Zwecke verwendet werden, die mit der Gemeinnützigkeit der Sparkasse im Einklang stehen“, erklärt Heyck. Wer davon profitieren möchte, soll einen formlosen Brief mit Angabe des Verwendungszwecks an den Kreis Plön schicken. Der Kreistag leitet ihn dann an die Fraktionen weiter. Letztlich entscheidet der Kreistag per Beschluss, wem das Geld zugutekommt.

Der Kreis Plön zahlte in der Vergangenheit Beträge bis rund 5000 Euro. Zu den Begünstigten zählten im vergangenen Jahr neben dem Kreisreiterverband auch Sportvereine, der Angelverein Goden Fang Dobersdorf, der Wildpark Schwentinental und das Theater unterm Dach aus Klausdorf. Regelmäßig profitieren die Familienzentren im Kreis Plön. Und der Kreisreiterverband? „Wir werden dieses Jahr wohl keinen Antrag stellen“, sagt Lamp. Große Pläne habe der Verband nicht.

CN