Bei einem Verkehrsunfall in Gronau (Kreis Borken) ist am Montagnachmittag ein 86-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Kreispolizei Borken mitteilte, wurde der Mann beim Überqueren einer Straße vom Auto eines 65-jährigen Autofahrers erwischt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus in den Niederlanden geflogen. Experten sollen den Unfallhergang klären. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.