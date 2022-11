Krebsgerüchte: Buch beschreibt die letzten Tage der Queen

Am 8. September starb Queen Elizabeth II. Ein neues Buch enthüllt, was in den letzten Tagen der Königin auf Balmoral passiert sein soll. Der Autor berichtet auch über eine Erkrankung mit Knochenmarkkrebs. Der Monarch akzeptierte die Diagnose mit Anmut.

Königin Elizabeth II. hat offenbar bis kurz vor ihrem Tod gearbeitet – trotz ihres Alters und einer schweren Krankheit. Das schreibt zumindest Gyles Brandreth in seinem Buch „Elizabeth: An Intimate Portrait“, aus dem die „Daily Mal“ berichtet. Das Werk soll im Dezember erscheinen.

Darin heißt es, dass die Königin am 8. September friedlich auf Schloss Balmoral gestorben ist. Prinzessin Anne und König Charles saßen an ihrem Bett. Brandreth behauptet in seinem Buch, er habe gehört, die Monarchin habe vor ihrem Tod angeblich Knochenmarkkrebs gehabt. Die Königin akzeptierte jedoch mit „Gnade“, dass ihre Zeit „begrenzt“ sei, so die Autorin. Offiziell starb die Königin an Altersschwäche.

In Bezug auf das Gerücht über den Krebs heißt es in dem Buch: „Das Myelom würde ihre Müdigkeit und ihren Gewichtsverlust und diese ‚Mobilitätsprobleme‘ erklären, von denen uns in den letzten Jahren ihres Lebens oft erzählt wurde. Das häufigste Symptom des Myeloms sind Knochenschmerzen , insbesondere im Becken und im unteren Rücken, und das multiple Myelom ist eine Krankheit, die häufig ältere Menschen betrifft.“

„Kein Bedauern“

Brandreth berichtet laut „Daily Mail“ von einigen Terminen, die die verstorbene 96-Jährige zwischen dem 3. und 6. September – zwei Tage vor ihrem Tod – wahrnahm. An ihrem letzten Wochenende traf die Monarchin Reverend Iain Greenshields, der sie in „fantastischer Form“ gesehen haben soll. Beim gemeinsamen Abendessen hätten die beiden über Pferde, die Kirche und die Ukraine gesprochen. Nach dem Tod der Königin sagte der Geistliche, die Königin habe ihm gesagt, sie habe „überhaupt nichts bereut“.

Laut Brandreths Buch hatte Elisabeth II. am 6. September noch Arbeit zu erledigen. Sie rief den Rennpferdetrainer Clive Cox an, um über eines ihrer Pferde zu sprechen. Anschließend verabschiedete sie sich von Boris Johnson als Premierminister und traf seine Nachfolgerin Liz Truss. Es gibt auch offizielle Bilder von diesem Treffen, auf denen die Queen lächelnd zu sehen ist.

„Bluterguss auf dem rechten Handrücken“

Am Mittwoch, den 7. September, schreibt Brandreths: „Jede Zeitung hat Bilder von der Queen in Balmoral. Sie sieht alt aus, ja – sie ist 96 – und gebrechlich. Auf dem rechten Handrücken ist ein dunkler Bluterguss, aber sie sieht wach und sehr lebhaft aus Sie lächelt und schaut über den Rand ihrer Brille hinweg in die Kamera. In ihren Augen ist definitiv ein schelmisches Funkeln.“

Der Autor Gyles Brandreth wurde 1948 in Wuppertal geboren und hat ein abwechslungsreiches Leben hinter sich. Der Oxford-Absolvent arbeitete zunächst als Verleger, dann als Moderator für Radio und Fernsehen. Er war Mitglied der Regierung von John Major und saß zwischen 1992 und 1997 für die Tories im Parlament.