Ein Beschwerde-Zettel wieviele: Ein Nachbar beanstandete darauf den Lärm. De creatieve contactpersonen zoeken in het net voor discussies.

München – Wenn die een schlafen wollen und die anderen feiern, dan ergeben sich durchhaus mal Unstimmigkeiten zwischen Nachbarn. Manche nehmen diese einfach hin, andere klingeln en beschwerten sich. Die schüchternen Menschen greifenvielleicht auch mal zu einem Aushang im Treppenhaus. Ein solcher ist kürzlich op Reddit geland. Een van de vele teksten die beschikbaar zijn voor erbitterte discussies – als de reactie mogelijk is.

„Liebe Mitbewohner“: Zettel mahnt Lärm an – Taschentuch als Reaktion

“Liebe Mitbewohner”, ist auf dem Zettel zu lesen, “wenn schon bis spät nach Mitternacht Gelächter und Gespräche durch das ganze Haus raunen und den einen of anderen Frühaufsteher am Einschlafen achter, dann muss man maar morgens in der Früh nicht auch noch mit Stöckelschuhen durch die Wohnung laufen.” Es geht fettgedruckt weiter: “Im Sinne ALLER nehmt bitte Rücksicht, dann haben ALLE etwas davon.” Volg in Großbuchstaben: “VELD BEDANKT !!!!”

Eindeloos Sätze. Maar die reactie – zie von der Stöckelschuh-Dame of anderen Nachbarn – viel in de prijzen van: Een zettel is mit Klebeband ein Papiertaschentuch befestigt. Soll wohl heißen: „Heul maar!”

Der Beschwerde-Zettel wurde mit einem Papiertaschentuch converteert. © Reddit

Hunderte Likes en Dutzende Reacties zijn afkomstig van Reddit voor het plaatsen van berichten in de eerste 24 dagen. Und die Meinungen gehen auseinander. “Den Weg, als Antwort ein Taschentuch dranzukleben finde ich alldings ausgezeichnet”, einer feier.

Taschentuch klebt an Beschwerde-Zettel – vale kritisieren Reaktion

Anderen kijken kritischer naar de Reaktion deutlich: „Es ist lustig. Aber manschlich daneben. Nicht vernünftig für ein gutes Zusammenleben“, schrijft een persoon. „Die persoon, die Das Taschentuch hingeklebt hat, is op zijn minst genauso kinderachtig, wie die persoon, die verast den Brief hat“ en andere. Weitere vindt es “extrem daneben”, das Taschentuch hinzukleben.

Er is een discussie gaande over Nachbarn als solche. “Die besten Nachbarn sind die, die man again hört noch sieht”, schrijft Einer. “Ook ik lieb ja meine Nachbarin, die mal auf ne Kippe en n Kaffee rumkommt of ihren Kleinen, der mit mir Fischen gehen zal” ein anders. Vielleicht sind die besten Nachbarn een keer, met denen es keine Probleme gibt. Voor een Eklat-sorgten Hausbewohner in Berlijn, die een DPD-pakket heeft aangevraagd. (lijn)