Das Aufnehmen wunderschöner Fotos mit Ihrer Kamera oder sogar Ihrem Telefon ist eine wunderbare Möglichkeit, Erinnerungen an Ihren Urlaub mit Familie oder Freunden festzuhalten. Und obwohl es nie einfacher war, auf Knopfdruck fantastische Fotos zu machen, bleiben diese Bilder allzu oft jahrelang auf unseren Festplatten und erblicken nie wieder das Licht der Welt.

Stattdessen können Sie aus diesen Bildern wunderschöne Wandkunst gestalten, um überall in Ihrem Zuhause Erinnerungen zu präsentieren und eine wunderbare Erinnerung an die schönen Zeiten, die Sie hatten, und die schönen Orte, die Sie gesehen haben, zu schaffen. Da ich selbst Fotograf bin, weiß ich, wie toll es sich anfühlen kann, meine Arbeit schön groß ausgedruckt zu sehen. Deshalb habe ich einige meiner Lieblingsmöglichkeiten zusammengestellt, wie ich Fotos zu Hause präsentiere.

Diese quadratische Leinwand sieht über meiner Treppe großartig aus. Andrew Lanxon/CNET

Gehen Sie groß raus mit einer Leinwand

Ich hatte schon früher kleine Leinwanddrucke und sie sahen ganz gut aus, aber diese riesige Leinwand ist ein echter Hingucker. Mit einer Größe von 47 x 47 Zoll ist es ein echtes Druckmonster, und ich habe es über meinem Treppenhaus aufhängen lassen, um es richtig zur Geltung zu bringen und etwas Farbe in einen ansonsten schlichten Raum zu bringen.

Obwohl jedes Bild als Leinwanddruck geeignet ist, wollte ich unbedingt etwas abstrakteres wählen und habe mich für einen quadratischen Druck dieser Küstenszene entschieden, der großartige Küstenstimmung in mein Haus bringt.

Ich liebe den starken Schwarz-Weiß-Look dieses Drucks. Andrew Lanxon/CNET

Erstellen Sie einen kräftigen, monochromen Aluminiumdruck

Ich liebe Schwarzweißfotografie und habe mich besonders gefreut, als ich im Urlaub auf der wunderschönen Isle of Skye in Schottland mit meiner umgebauten Infrarotkamera einige stimmungsvolle Schwarzweißbilder aufgenommen habe. Diese auf Aluminium gedruckten Drucke haben eine glatte, matte Oberfläche, die frei von Reflexionen ist und sich gut für kontrastreiche Schwarzweißbilder eignet.

Ich habe einen Druck in satten 55 x 41 Zoll anfertigen lassen und er ist eine atemberaubende Bereicherung für mein Heimstudio und hebt sich gut von der grauen Wand ab. Mein Aluminiumdruck wurde mit auf der Rückseite montierten Aufhängeschienen geliefert. Sie können jedoch auch andere Wandbefestigungen verwenden, sofern diese stabil genug sind. Diese großen Drucke sind schwer!

Die Aufteilung dieses Bildes in ein Triptychon verleiht ihm eine moderne Note. Andrew Lanxon/CNET

Teilen Sie Ihr Bild in ein auffälliges Triptychon auf

Ein Triptychon bezieht sich auf jedes Bild, das in drei Teilen angezeigt wird, unabhängig davon, ob es sich um drei verschiedene Bilder handelt, die zusammen angezeigt werden sollen, oder um ein in Abschnitte unterteiltes Bild. Ich entschied mich für die letztere Option und teilte einen weiten, filmischen Blick über das winterliche Edinburgh in drei Schaumstoffplatten mit einer Größe von jeweils 23 x 15 Zoll auf.

Es war zwar etwas aufwändig, sie in perfekter Ausrichtung aufzuhängen, aber ich liebe das Aussehen der drei zusammen. Es nimmt einen ansonsten normalen Druck und verleiht ihm durch die Aufteilung eine etwas modernere, interessantere Note, während die visuelle Wirkung des Originalbilds erhalten bleibt.

Versuchen Sie, Triptychen mit weiten Landschaftsszenen, Stadtansichten oder anderen Panoramabildern zu erstellen. Oder versuchen Sie es mit drei verschiedenen Bildern, entweder vom selben Anlass (Hochzeit oder Feiertag) oder nach Themen gruppiert (Schwarzweißbilder oder drei Orte in verschiedenen Jahreszeiten).

Die leuchtenden Farben dieser Aufnahme des Nordlichts kommen auf diesem Acrylbild so gut zur Geltung. Andrew Lanxon/CNET

Spritzen Sie etwas Farbe mit einem Acrylbild

Acryldrucke sind großartige Optionen für lebendige Bilder, da die Art und Weise, wie Licht durch das dicke Material dringt, die Farben mit einem angenehmen Kontrast hervorheben kann, der dem Druck fast einen 3D-Effekt verleiht.

Ich habe mich für einen Ausdruck eines Bildes entschieden, das ich vom Nordlicht aufgenommen habe, das über einer Bucht in Island schimmert. Es ist ein unglaublich farbenfrohes Bild mit lebendigen Grün- und Gelbtönen des Polarlichts, gemischt mit tiefen Blautönen am Nachthimmel, und ich liebe es absolut, wie es auf dem 55 x 41 Zoll großen Druck aussieht.

Zum Aufhängen mussten Befestigungspunkte in meine Wand geschraubt werden, was für einen Heimwerker-Neuling wie mich etwas umständlich ist, aber ich liebe es, wie das Bild im Kontrast zum tiefen Blau meines Zimmers aussieht.

Diese kleine Wabe sieht großartig aus, aber ich kann sie vielleicht noch mit weiteren Fliesen ergänzen. Andrew Lanxon/CNET

Erstellen Sie ein modernes, sechseckiges Display

Mit Hexxas-Fliesen können Sie Ihre Bilder auf Sechsecke drucken, die Sie dann zu einem interessanten Wabenmuster an Ihrer Wand aufbauen können. Die sieben Fliesen, die ich erhalten habe, reichten aus, um ein hübsches kreisförmiges Muster zu erstellen, aber Sie können noch viel mehr bestellen und viel interessantere Formen kreieren, die sich über Ihre Wand verteilen.

Sie sind eine großartige Möglichkeit, viele Bilder als Teil eines Sets zu zeigen. Überlegen Sie also, wie Sie Ihre Kacheln thematisch gestalten können, damit sie harmonisch zusammenpassen. Ich habe mich für eine Auswahl meiner natürlichen Makrobilder entschieden und Aufnahmen von Pilzen und Blättern gruppiert, die gut zusammenpassen. Aber diese Kacheln würden sich sehr gut dafür eignen, Ihre Bilder aus verschiedenen Urlauben zur Geltung zu bringen und sie jedes Jahr auf Ihrer Reise zu ergänzen, was zu einer immer größer werdenden Ausstellung schöner, modern aussehender Drucke führt.

Der klassische gerahmte Look dieses Drucks passt gut zu den anderen an meiner Wand. Andrew Lanxon/CNET

Rahmen Sie einen Heldendruck für einen klassischen Look ein

Die Wahl eines klassischen Rahmens für Ihren Druck scheint vielleicht nicht die aufregendste und modernste Art zu sein, Ihre Fotos zu präsentieren, aber manchmal funktionieren die Klassiker wirklich und sorgen dafür, dass Ihre Drucke den Test der Zeit bestehen. Aber wenn Sie möchten, dass Ihre gerahmten Kunstwerke dennoch ein Statement an Ihrer Wand abgeben, müssen Sie ganz groß rauskommen.

Ich habe mich für den größten gerahmten Druck im Format 20 x 30 Zoll entschieden, den Cewe angeboten hat, und den schwarzen Rahmen mit einer ikonischen Ansicht des Old Man of Storr auf der Isle of Skye gefüllt. Ich liebe, wie zeitlos dieses Kunstwerk an meiner Wand aussieht und wie gut es zu den anderen, kleineren gerahmten Drucken aus anderen Teilen Schottlands passt.

Sie und Ihre Familie und Freunde werden Freude daran haben, in Fotobüchern zu stöbern. Andrew Lanxon/CNET

Packen Sie Ihre Erinnerungen in ein atemberaubendes Fotobuch

Nicht alle Ihre fotografischen Kunstwerke müssen an Ihren Wänden hängen bleiben. Ein Fotobuch kann eine tolle Möglichkeit sein, eine ganze Auswahl an Bildern zu präsentieren, die wirklich die Geschichte eines Anlasses erzählen. Hochzeitsalben sind natürlich die naheliegendste Wahl, da Sie alle Ihre Bilder des glücklichen Tages in einem Buch zusammenfassen können, das Sie – und Ihre Familie und Freunde – noch viele Jahre lang gerne durchblättern werden.

Aber ich habe es auch geliebt, Fotobücher mit Bildern von bestimmten Feiertagen auf der ganzen Welt zu erstellen. Wenn ich unterwegs bin, denke ich oft an Fotobücher, um sicherzustellen, dass ich viele Bilder schieße, die wirklich die Geschichte eines Ortes erzählen – Architektur, Ladenfronten, Essen, Straßenkunst usw. –, die dann die Seiten füllen Mein Buch ist wie ein Luxus-Reisemagazin.

Bei guten Fotobuchherstellern (einschließlich Cewe) können Sie das Layout Ihrer Bilder sowie die Papiersorte und die Wahl der Außenveredelung vollständig anpassen. Cewe bietet auch Bücher an, die zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt sind.

