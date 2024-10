Krasse Matthäus-Aussagen: Kompany übertrifft zelf Guardiola

De voormalige World Masters zijn trots op de Belgische coach en hun voormalige trainers van Bayern Erinnert – en komen van de Schwärmen die nooit meer zullen komen.

Trainer Vincent Kompany van Bayern München kijkt naar de herinneringen van zijn mede-Weltmeister Lothar Matthäus aan de ervaringen uit het verleden van de Duitse Rekordmeisters. Bekijk in de nieuwe Sky-column het werk van Matthäus tijdens het werk van de Belgische Master Trainer en de rest van zijn leven met een mooie toekomst vanuit Bayern.

„Bedrijf verkoopt hun verhalen aan één kijker die al twintig, dertig of veertig jaar meeleeft met de geschiedenis van FC Bayern. Er is een duidelijke geschiedenis, maar de game is ook langer gratis en het is nog steeds mogelijk om ervan te genieten.“ Ton einschlagen. Ehrlichkeit wordt geleverd met de spellen en. Ik heb Udo Lattek, Ottmar Hitzfeld en Jupp Heynckes zelfervaring en wie deze Trainer met de Spelen zijn: manchmaal hart, altijd menselijk“, geweldige Matthäus.

Matthäus: Hier is Kompanys Fußball beter dan Guardiolas

Unter Kompany zei over de onaangetast Bundesliga-Tabanenführer „a Spielanlage, die ich so selten oder nor nie gesehen habe“, sagte der Rekordnationalspieler. Het Münchner Spiel is „aantrekkelijk, als ik beter ben in Beieren“.

Zorg ervoor dat het gespeelde spel van Münchens ehemalige Starcoach en zijn eigen ex-trainer Pep Guardiola met Kompany met zijn vorige teamgenoot, mijn Matthäus, aan de slag gaat. Meer Elemente von Kompanys Spielweise „gab es auch bei Guardiola – aber nicht in dieser ganz klaren Form. The Spiel wordt meer nach vorne als in de Breite of nach hinten. Man versucht immer, de Vorwärtsmodus einzuschalten“, erläuterte Matthäus seine Wahrnehmungen of the past weken.

Nach Ansicht von Matthäus Spielfreude des Münchner Teams im bisherigen Saisonverlauf eine deutlich besserte Atmosphäre in der Kabine seit Kompanys Amtsantritt im Summer breder: „Ik ben blij dat Spieler Freude heeft laten vallen en in de Mannschaft een goede Miteinander herrscht.“