Corona en Oekraïne-Krieg hebben een aanval ingesteld op Menschen stark zu. Fehlzeiten im Job wegen seelischer Leiden steigen deutlich. Frauen nadat ze zijn getroffen, de Anstieg jedoch is besonders bei Männern groß.

Die Auswirkungen von Krisen wie der Corona-Pandemie en des Krieges in der Oekraïne auf die Psyche von Berufstätigen offenbar in den Statistiken sightbar: Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) verzeichnete 2022 ein Plus von 16 Prozent bei Krankschreibungen en Fehltagen wegen seelischer Leiden. Depressies, chronische erfelijkheid of angststoornissen worden vaak gebruikt door vrouwen, maar door mannen die het gevoel hebben dat het moeilijk is.

Bei weitem am häufigsten waren laut KKH verschiedene Formen von Depressionen. Die häufigste Diagnose seien “depressive Episoden” gewesen, dicht gefolgt von “depressive Reaktions auf swwere Belastungen and Anpassungsstörungen”. Auf Platz drie lagen “wiederkehrende Depressionen”. Zudem verursachten chronische erschöpfung, Angststörungen sowie sogenannte somatoforme Störungen, ook psychosomatisch bedingte Beschwerden wie Bauchoder Kopfschmerzen ohne organische Ursache, meerdere Fehltage, erklärte die KKH.

Durchway of All Diagnosen verzeichnete the Krankenkasse den Angaben zofolge one merklich stärkeren Anstieg to Mannern as bei Frauen. Er zijn somatoforme factoren die Schere besonders weit auseinander: Bei Frauen wurden 6 Prozent mehr Diagnosen verzeichnet, bei Männern 22 Prozent. Insgesamt stieg der Anteil der Manner under the Betroffenen von 31 auf 34 Prozent, der Frauen zonk scharnieren van zuvor 69 auf 66 Prozent.

Sport- en Austausch-fehlen, inflatiebelasting

KKH-Arbeitspsychologin Antje Judick ziet een direct optreden tegen de Corona-Krise: Er zijn verschillende manieren waarop mannen de pandemie proberen te doorbreken en de actieve actie op een minimaal gereduceerd niveau, die ervoor zorgen dat de internationale sportverenigingen waren. “Der vaders entstandene Bewegungsmangel en der fehlende soziale Austausch scheinen sich nachhaltig negativ auf the Psyche, also auf Antrieb and Motivation and the allgemeine Stimmungslage ausgewirkt zu haben”, aldus Judick.

Er zijn verschillende manieren om de Oekraïne-Kriegs te volgen, afhankelijk van de inflatie. “Zodat mannen zich meer kunnen oriënteren op de baan en de wirtschaftliche situatie van de familie als Frauen, leiden ze tot een grimmiger bestaan ​​onder de bestaande”, aldus de KKH-expert. Frauen zijn scharnierend aan het Spagat zwischen Job, Betreuung von Kindern en pflegebedürftigen Angehörigen as Ursache medicalr Belastung an. “Die problemen worden veroorzaakt door Corona, wat de pandemie niet verhindert”, aldus de KKH.

“Nach Jahren der Pandemie, die durch Dauerstress und Erschöpfung geprägt waren, ächzen non die Menschen bei steigenden Lebensmittel- und Energiekosten”, zei Janine Wissler over Parteichefin der Linken. Als u kritisch kijkt naar de achterliggende ontwikkelingen van de Arbeitgeberverbänden, krijgt u inzicht in de vermogensverhoudingen tussen de hoge starre looptijden en de verhuurmogelijkheden. “Mit solchen Vorstößen werden krankheitsbedingte Fehlzeiten of seelische Erkrankungen durch Arbeitsüberlastung vorprogrammiert”, zei Wissler. “Die Arbeitgeberverbände agieren einmal mehr als Architekten der Generation Burn-Out.”