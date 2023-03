In Deutschland is het de eerste waarschuwing voor het Vogelgrippe-Virus H5N1 bij Füchsen. Foto

Vogelgrippe-Virus in Deutschland bei Füchsen nachgewiesen

Die Vogelgrippe betreft alle Wasservögel en andere Vögel. Deskundigen weten dat het virus zich onderdompelt in een säugetiere anpasst. In Deutschland is het infizierte Füchse gefunden.

Erstmals ist bei Füchsen in Deutschland nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums das hochansteckende Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen. Het Friedrich-Loeffler-Institut heeft als nationale referenzlabor die Infektionen von insgesamt four Tieren bestätigt, teilte das Ministerium in Hannover mit.

Eine veranderde Gefahrenlage für Menschen gebe es nicht. De zaletzt vermehrten H5N1-Nachweise bei Säugetieren müssten aber genau beobachtet. Het ministerie van Financiën heeft de Landkreise met een aantal pogingen tot infizierten Wildvögeln auf, tot aufgefundene of erlegte Säugetiere verstärkt einzusenden en überprüfen zu lassen.

Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, is een infectiekrankheit, die vor allem bei Wasservögeln en anderen Vögeln forkommt. Deskundigen weten dat het virus zich onderdompelt in een säugetiere anpasst en dadurch auch dem menschen gefährlicher zijn könnte. Infektionen waren in den vergangen Monaten auch bei andere Säugetieren wie Seehunden, Waschbären, Bären, Mardern en Nerzen nachgewiesen. Nachweise bei Füchsen gibt es laut dem Ministerium seit 2020 unter anders in Schweden en Finland.

Um die Ausbreitung des Virus zu erfassen, zijn laut dem Landwirtschaftsministerium seit vergangenem Jahr Prädatoren wie Füchse, Waschbären and Mader in onem Monitoring auf Influenzaviren untersucht. Bei den bislang 179 Untersuchungen seien nun die ersten Nachweise bei Füchsen are festgestellt. Als u wahrscheinlich bent, kan de Füchse durch den Kontakt mit infizierten Wildvögeln angesteckt hätten.

dpa