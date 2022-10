„Kranker“ Putin hinter Europas Inflationskrise – POLITICO

Die Europäische Zentralbank muss die Zinsen wegen der durch den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine verursachten Inflation erhöhen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

„Das ist er [Putin] versucht, Chaos zu verursachen und so viel wie möglich von Europa zu zerstören“, sagte Lagarde während eines Auftritts in der Late Late Show von RTE in Irland. „Diese Energiekrise verursacht eine massive Inflation, die wir besiegen müssen“, sagte sie.

„Jeder, der sich so verhält, muss von bösen Mächten getrieben werden“, sagte Lagarde von Putin und fügte hinzu, der „kranke“ russische Präsident sei ein „furchterregender Mensch“.

In Bezug auf ihre früheren Treffen mit dem russischen Führer beschrieb Lagarde ihn als eine „unglaublich superinformierte Person“ mit „blitzenden, eiskalten Augen“.

Lagarde sagte, die erhöhte Inflation in Europa sei „so ziemlich aus dem Nichts gekommen“.

Die Zentralbank kündigte am Donnerstag eine weitere Zinserhöhung zur Bekämpfung der Inflation an und brachte die Zinsen in der Eurozone auf den höchsten Stand seit 2009.

„Wir tun es, weil wir die Inflation bekämpfen“, sagte Lagarde und wies neben der Energiekrise auch auf eine schneller als erwartete wirtschaftliche Erholung von der Pandemie als Ursache hin.

Während Lagarde von hochrangigen europäischen Politikern wegen der Zinsentscheidungen unter Beschuss genommen wurde, sagte sie, dass sie darauf abzielen, die Lebenshaltungskosten in Schach zu halten. Im September erreichte die Inflation im gesamten Euroraum 10 Prozent.