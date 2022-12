Krankenschwestern nach viralem Patientenspott-Video entlassen — RT World News

Der Clip machte sich lustig über werdende Mütter, die Medikamente verweigerten, und Väter, die einen Vaterschaftstest forderten

Ein US-Krankenhaus hat vier Krankenschwestern entlassen, die in einem TikTok-Video auftauchten und sich über die Forderungen und das Verhalten von Patienten lustig machten. Emory Healthcare aus Atlanta bezeichnete das Quartett als „ehemalige Angestellte“ in einem Instagram-Post am Freitag.

Der 60-Sekunden-Clip, der Hunderttausende Male angesehen wurde, zeigt Pflegekräfte, die sich über Menschen lustig machen, die darum bitten: „duschen und essen” bei der Ankunft im Krankenhaus zur Geburtseinleitung Schmerzmittel ablehnen, obwohl Sie offensichtliche Schmerzen haben, oder “Fragen [the nurse] wie viel das Baby wiegt und es noch in Ihren Händen ist.“

Auch Väter, die direkt nach der Geburt einen Vaterschaftstest forderten, wurden verhöhnt, und eine Krankenschwester zitierte: „wenn du zwischen einer Baby-Mama und deiner anderen Baby-Mama von Zimmer zu Zimmer gehst„wie sie“ick.„Icks“, wie sie in den sozialen Medien im Trend liegen, sind unangenehme Macken, die „ein plötzliches Gefühl der Abneigung und totale Abkehr von jemandem, mit dem Sie sich verabredet haben.“

In der Erklärung des Krankenhauses zu dem Video wurde bestätigt, dass „Es enthielt respektlose und unprofessionelle Kommentare über Entbindungspatientinnen im Emory University Hospital Midtown.“ Es enthüllte auch, dass Emory „hat die Situation untersucht und mit den ehemaligen Mitarbeitern, die für das Video verantwortlich sind, entsprechende Maßnahmen ergriffen.”

„Dieses Video repräsentiert nicht unser Engagement für eine patienten- und familienzentrierte Pflege und bleibt weit hinter den Werten und Standards zurück, die wir von jedem Mitglied unseres Teams erwarten und demonstrieren“, heißt es in Emorys Aussage.

Obwohl kein direkter kausaler Zusammenhang zwischen dem Video und dem Status der Krankenschwestern als „ehemalige Angestellte“ hergestellt wurde, bestätigte Emory Healthcare den lokalen Medien per E-Mail, dass das Krankenhaussystem eine Social-Media-Richtlinie hat, an die sich die Mitarbeiter halten müssen.

Der ursprüngliche TikTok-Beitrag, der am Donnerstag von Benutzer @hanhinton erstellt wurde, wurde nach einer Flut wütender Antworten gelöscht, jedoch nicht, bevor er an anderer Stelle erneut gepostet wurde. Einer der Reposter enthielt einen Screenshot von Hintons Facebook-Profil, das sie als staatlich geprüfte Krankenschwester im Bereich Arbeit und Entbindung bei Emory Healthcare beschreibt, obwohl ihr Profil nicht mehr öffentlich ist und es nicht klar ist, ob sie dort noch in irgendeiner Rolle arbeitet.