Krankenschwester Heather Pressdee traf mit 17 weiteren Mordversuchen zu

Zur Zahl der Todesopfer einer Krankenschwester aus Pennsylvania, die der Tötung von Patienten beschuldigt wird, sind zwei weitere Opfer hinzugekommen.

Heather Pressdee wurde nun wegen Mordes am Tod von vier Patienten angeklagt und in 17 Fällen wegen versuchten Mordes verurteilt, weil sie angeblich zahlreichen Patienten in verschiedenen Rehabilitationszentren, in denen sie arbeitete, tödliche Dosen Insulin verabreicht hatte, gab die Generalstaatsanwältin von Pennsylvania, Michelle Henry, diese Woche bekannt.

Insgesamt wurde der 41-jährige Pressdee nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft seit 2020 wegen Misshandlung von 22 Patienten im Alter von 43 bis 104 Jahren angeklagt.

Insgesamt sind 17 von Pressdees Patienten gestorben, obwohl sie nach Angaben der Behörden nicht wegen dieser Todesfälle angeklagt wurde.

„Die Vorwürfe gegen Frau Pressdee sind beunruhigend. Es ist schwer zu verstehen, wie eine Krankenschwester, der die Betreuung ihrer Patienten anvertraut wurde, sich dafür entscheiden konnte, ihnen absichtlich und systematisch Schaden zuzufügen“, sagte Henry.

Laut Gerichtsdokumenten wurde Pressdee in der Vergangenheit wegen missbräuchlichen Verhaltens bestraft.

Ihre Lizenz als Krankenpflegerin wurde Anfang des Jahres entzogen, nachdem sie im Mai wegen Mordes an zwei Patienten verhaftet worden war.

Heather Pressdee wird des Mordes am Tod von vier Patienten und des versuchten Mordes in 17 Fällen angeklagt. Generalstaatsanwalt

Sie hatte sich in Textnachrichten bei ihrer Mutter über Patienten, Kollegen und andere Personen beschwert, denen sie begegnete, unter anderem bei Arby’s, Taco Bell und einer Pizzeria, und den Unterlagen zufolge davon gesprochen, ihnen Schaden zuzufügen.

„Wenn es dir so geht, bekommst du eine Kissentherapie“, sagte sie in einer Nachricht und bezog sich dabei offenbar auf Erstickungsgefahr.

„Ich kann heute Abend nicht mit dieser Dame zusammen sein“, sagte sie in einer anderen SMS, teilten die Behörden mit. „Sie wird eine Kissentherapie bekommen.“

„Diese Krankenschwester könnte heute sterben“, sagte sie in einer Januar-SMS an ihre Mutter.

Im Jahr 2018 schrieb sie auf Facebook: „Könnte heute einen Arzt töten“ und erklärte in einem anderen Beitrag: „Wenn man 2 Einheiten einnehmen müsste, aber versehentlich 10 Einheiten einnimmt, könnte es innerhalb weniger Stunden tödlich sein.“

Die Pennsylvania AG Michelle Henry gab die neuen Anklagepunkte wegen versuchten Mordes an der ehemaligen Krankenschwester Heather Pressdee bekannt. Twitter/@PAAttorneyGen

Eine Anwältin von Pressdee sagte, sie versuche, die Todesstrafe zu vermeiden, und die neuen Anklagen seien Berichten zufolge nicht unerwartet gekommen.

Die mutmaßlichen Verbrechen ereigneten sich, als Pressdee als ausgebildete Krankenschwester in den folgenden Einrichtungen beschäftigt war: Concordia im Rebecca Residence; Belair Healthcare and Rehabilitation (Wächter); Quality Life Services Chicora; Premier Armstrong Rehabilitations- und Pflegezentrum; und Sunnyview Rehabilitations- und Pflegezentrum.

Den Unterlagen zufolge war Pressdee seit 2018 für kurze Zeit in mehreren Pflegeheimen und Einrichtungen in West-Pennsylvania tätig und arbeitete davor als Veterinärtechniker.

