Krankenhäuser: Gote: Große müssen jetzt „ein bisschen“ zurücktreten.

Um die angespannte Situation in Berliner Kinderkliniken kurzfristig zu verbessern, müssen nach Ansicht von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) auch Ressourcen für Erwachsene genutzt werden. Im Moment wäre es gut, wenn Pflegekräfte und Ärzte „möglichst in gemischten Teams aushelfen“, sagte sie am Dienstagmorgen im RBB-Inforadio. „Und notfalls müssen wir schauen, ob wir in dieser Notsituation jetzt auch Betten, die für Erwachsene gedacht sind, vorübergehend für Kinder nutzen können.“

Um die angespannte Situation in Berliner Kinderkliniken kurzfristig zu verbessern, müssen nach Ansicht von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) auch Ressourcen für Erwachsene genutzt werden. Im Moment wäre es gut, wenn Pflegekräfte und Ärzte „möglichst in gemischten Teams aushelfen“, sagte sie am Dienstagmorgen im RBB-Inforadio. „Und notfalls müssen wir schauen, ob wir in dieser Notsituation jetzt auch Betten, die für Erwachsene gedacht sind, vorübergehend für Kinder nutzen können.“

Mehrere Verbände schrieben Ende vergangener Woche in einem offenen Brief an Senator Gote, dass sie die Sicherheit der kleinen Patienten ernsthaft gefährdet sehen. Nicht nur in den zentralen Notaufnahmen, sondern auch in der ambulanten und stationären Kinderheilkunde herrschten unverantwortliche Zustände.

Die Lage sei überall in Deutschland „sehr, sehr prekär“, bestätigte Gote. Es gibt eine starke RSV-Welle, die vor allem Kinder betrifft. RSV steht für das sogenannte Human Respiratory Syncytial Virus, das häufig für Atemwegsinfektionen verantwortlich ist.

Gote wiederholte, dass der Senat bereits viel getan habe, um die Situation zu entspannen. „Wir haben jetzt hier in Berlin dafür gesorgt, dass die knappen Ressourcen wirklich so verteilt und gesteuert werden, dass alle Kinder trotzdem versorgt werden können“, betonte die Senatorin.

Dafür nutzt der Senat in Abstimmung mit den Kliniken das Konzept während der Corona-Pandemie. Kinderbetten sind jetzt in Berichtssystemen enthalten, um ihre Verteilung besser zu kontrollieren. „Bisher mussten wir viel mehr telefonieren. Das haben wir jetzt geändert.“

dpa