IIn de Duitse economie volgen we een onderzoek van de Kreditversicherers Allianz Trade more and more zu großen Pleitefällen. “De meerderheid van de insolventen is actief sinds 2020”, zegt Allianz-Trade-Insolvenz-expert Maxime Lemerle.

Bijzonder belangrijk is dat je bereid bent je tijd door te brengen in de (mode)retail, bij timmermanshuizen en in de bouw. Als Grossinsolvenzen, Allianz Trade Pleiten von Unternehmen met een jährlichen bedrag van 50 miljoen euro.

Die Zahl der großen Pleiten in Deutschland nimmt der Studie zufolge mit 45 Fällen in de eerste nieuwe Monaten des Jahres 2023 Kurs auf das Rekord-Niveau von 2020. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum in Jahr 2022 seien es met 26 grote Insolvenzen en goede Drittel paar mensen en anno 2021 zijn ze 17 dagen geleden leeg. “2020 markeerde de hoogste status van insolventen sinds 2016, met 58 grote insolventies in het verleden en 44 mislukte hersteloperaties in de eerste nieuwe maanden.”

Insgesamt zwölf große Textilunternehmen en Fashion-Single-händler sinds september 2023 in de Insolvenz geschlittert, daarna de volgende Kliniken, dus de Study. “Dit is te wijten aan de lage kosten van de Duitse Medische Instellingen (DKI), waarvan de resultaten verantwoordelijk zijn voor hun financiële behoeften, en aan de slechte resultaten van beide middelgrote klinieken sindsdien”, schrijven de Insolvenzexperten van Allianz Trade. In de bouwsector met veel storingen in de metaalsector (vier) en de bouwsector (drie) zijn er slechts enkele grote problemen.

Die meisten Insolvenzen auf dem Bau

Al met al hebben de bedrijfsaspecten die bij het onderzoek betrokken zijn, betrekking op de bouwsector, die gepaard gaat met insolventieproblemen, gevolgd door de handel en het bedrijfsleven in de dienstensector. “Der Handel Verzeichnete dabei den Stärksten Zuwachs bei den Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber auch the Gastgewerbe, naar verluidt voor de Hogere Steuererhöhung Schwäche.”

Een snelle voorspelling van de Allianz-Trade-Chef voor de Duitstalige markt, Milo Bogaerts, de handel voor de toekomstige kersthandel. “In deze jaren zul je veel cadeautjes onder je kerstboom hebben”, zegt Bogaerts. “De Lebensmittelpreise is sinds de lagere inflatie hoger. Bewaar alle anderen voor uw aankoop: Sie gehen weniger aus, buy weniger Kleidung – und Weihnachtsgeschenke.”