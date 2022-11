Kramer ist völlig fassungslos: Gladbacher wüten über „geklautes Tor“ in Bochum

Gladbacher schwärmen in Bochum vom „gestohlenen Tor“.

Borussia Mönchengladbach spielte lange schlecht beim VfL Bochum – erzielte aber dennoch kurz vor Schluss den Ausgleich. Doch die Freude währt nicht lange. Denn der Schiedsrichter hat eine komplizierte Abseitsstellung erkannt. Die Gladbacher sind empört.

Nach dem späten Treffer von Rami Bensebaini jubelte Borussia Mönchengladbach erst und wurde dann wütend. Den Videobildern zufolge nahm Schiedsrichter Daniel Schlager den vermeintlichen Ausgleich zurück – wegen Abseits. Es blieb beim 2:1 (2:0) für den VfL Bochum. Kapitän Christoph Kramer sprach von einem „geklauten Tor“, Trainer Daniel Farke von „regelmäßigem Ausgleich, der nicht gegeben wurde“.

Schlager hatte entschieden, dass Vorlagengeber Jonas Hofmann vor der Flanke im Abseits gestanden hatte – obwohl der Ball von Bochums Innenverteidiger Vasilios Lampropoulos gekommen war. Der Grieche hatte den Ball nach Meinung des Schiedsrichters nicht kontrolliert gespielt, was Kramer aufregte: „Alle fragen sich: Was ist da passiert? Und da sitzt jemand im Kölner Keller und sagt: Das war ein unkontrolliertes Spiel geht nicht“, sagte der Kapitän, „ich kann dir den Ball so zuwerfen, wenn du ihn triffst, ist er kontrolliert, wenn du ihn nicht triffst, ist er unkontrolliert? Das macht keinen Sinn.“

„Ich habe mir das angeschaut. Wenn ich die Gladbach-Brille abnehme und die VfL-Bochum-Brille aufsetze, ist das immer noch ein geklautes Tor. Da gibt es keine zwei Meinungen“, sagte Kramer, der einst selbst für den VfL spielte. Farke sprach derweil von einer „Untergrund-Schiedsrichterleistung, bei der ich die gesamte Mannschaft einbeziehen muss“. Als Bochum den Führungstreffer erzielte, musste ein Videobeweis her: Zunächst sah Schiedsrichter-Assistent Sven Waschitzki-Günther Christopher Antwi-Adjei im Abseits. Bochums Trainer Thomas Letsch sagte: „Ich bin froh, dass ich Trainer bin und kein Schiedsrichter.“

„Ich dachte nur, wir wären zu faul“

Farke sah jedoch andere Gründe für die Niederlage. Der Trainer kritisierte seine schwache Mannschaft lange scharf. „Ich war mit unserer ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden – vor allem mit den ersten 25 Minuten“, sagte Farke. „Wir haben hier nicht alles getan, was wir uns vorgenommen hatten. Die ganze Mentalität war nicht mutig.

Bochum hatte am Dienstagabend bereits nach zwölf Minuten mit 2:0 geführt. Farke bestätigt: „Ich fand uns einfach zu faul zum Laufen und zu faul zum Zweikampf, zu faul zum Sichern der Tiefe.“ Nach der Pause sah Farke, wie sich sein Team verbesserte. „Ich denke, ein Kompliment verdient die Reaktion, die wir trotz der Niederlage in der zweiten Halbzeit gezeigt haben“, sagte er. Gladbach kam nur durch Alassane Pléa zu einem Tor, weil Bensbainis Treffer nicht zählte.