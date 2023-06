Die Irin Leona Maguire sicherte sich am Sonntag beim Meijer LPGA Classic ihren zweiten LPGA-Tour-Titel und wird bei der KPMG Women’s PGA Championship zu den Favoriten vor dem Turnier gehören; Sehen Sie es am Donnerstag ab 17 Uhr live auf Sky Sports Golf





Leona Maguire gehört zu denen, die ihren ersten großen Sieg bei der KPMG Women’s PGA Championship anstreben

Leona Maguire hat es sich zum Ziel gesetzt, nach ihrem beeindruckenden Sieg beim Meijer LPGA Classic um ihren ersten Major-Titel bei der KPMG Women’s PGA Championship zu kämpfen.

Maguire konnte an einem spannenden letzten Tag in Michigan einen Rückstand von zwei Schlägen wettmachen, indem sie ihre letzten sechs Löcher in Six Under spielte, um einen spektakulären 64er ohne Bogey zu erzielen und ihren zweiten LPGA-Tour-Sieg in ebenso vielen Saisons zu verbuchen.

Die Irin hatte in den letzten beiden Jahren jeweils den zweiten Platz bei diesem Event belegt, verlor 2022 in einem Play-off und landete 2021 mit zwei Schlägen Rückstand auf Nelly Korda. Maguire freute sich, noch einen Schritt weiter zu gehen und endlich ihre Siegesbilanz auszubauen .

Leona Maguire erzielte einen Bogey-freien 64 und holte sich damit einen Zwei-Schuss-Sieg beim Meijer LPGA Classic

„Das ist meiner Meinung nach ein bisschen süßer, nachdem man zwei Jahre hintereinander so knapp dran war“, sagte Maguire. „Ich weiß, dass viele Leute diese Woche sagten, du hättest einen Termin, dieser Kurs schulde dir etwas, alles andere auch.“

„Aber ich nehme an, das ist kein Golf. Golf funktioniert normalerweise nicht so. Aber schön, dass diese Woche bei mir alles gut geklappt hat.“

Der jüngste Erfolg folgt auf einen Halbfinalauftritt beim Bank of Home LPGA Match Play und einen unentschiedenen siebten Platz bei den Mizuho Americas Open in ihren beiden vorherigen Starts, was Maguire viel Selbstvertrauen für das zweite Frauen-Major des Jahres gibt.

„Natürlich ist es sehr schön, meinen zweiten Sieg zu holen, und ich werde versuchen, mir bei den verbleibenden Majors in diesem Jahr die bestmögliche Chance zu geben. Ich habe mir diese Woche keinen Druck gemacht, also werde ich das nicht tun.“ Das gilt für den Rest der Saison und ich genieße einfach mein Golfspiel so gut ich kann.

Maguire hat Baltusrol bereits im Vorfeld der Veranstaltung dieser Woche einen Besuch abgestattet. Live auf Sky Sportswobei die 28-Jährige eine harte Bewährungsprobe erwartet, wenn der Austragungsort zum ersten Mal die KPMG Women’s PGA Championship und das erste Frauen-Major seit 1985 ausrichtet.

Leona Maguire erreichte 2022 zwei Top-10-Platzierungen in den Majors

„Es ist ein scheußlicher Golfplatz“, erklärte Maguire. „Es ist ein wirklich großer Veranstaltungsort. Ich denke, diese Woche (Meijer LPGA Classic) ist eine gute Vorbereitung darauf. Ich habe das Gefühl, dass ich den Ball diese Woche wirklich gut gespielt habe.“

„Ich denke, dass die Grüns dort fest und schnell sein werden, so wie sie es hier waren. Ein etwas anderer Test, es ist ein Major und so. Ich denke, das Größte wird sein, mich danach so schnell wie möglich auszuruhen und zu erholen und neu auszurichten.“ Morgen geht es wieder los, sobald wir vor Ort sind.

Ein Sieg für Maguire würde sie zur ersten weiblichen Major-Meisterin Irlands machen, wobei die Solheim-Cup-Gewinnerin von 2021 an frühere Erfolge von Spielern wie Rory McIlroy und Padraig Harrington anknüpfen möchte.

„Offensichtlich war er (McIlroy) unglaublich beeindruckend, alles, was er im Laufe seiner Karriere getan hat“, erklärte Maguire. „Als ich aufwuchs, war er im Junioren-Golfsport in Irland sozusagen ausgeschieden, aber ich denke ja, Rory war für viele Menschen eine große Inspiration.“

„Der Größte für mich war Padraig Harrington. Ich hatte diese Woche ein paar wirklich wichtige Höhen und Tiefen, besonders am 17. Freitag und Samstag. Padraig hat mir einige Aufnahmen gezeigt, also muss ich ihm dafür danken. Ich habe es geschafft.“ etwas Zeit mit ihm zu verbringen, und ja, alle Iren sind großartig.

„Ich finde es schön, zu einer so engen Gemeinschaft zu gehören, Shane (Lowry), Padraig (Harrington) und Paul McGinley. Sie sind da, um mir Ratschläge zu geben oder Dermott (Byrne, Caddy) Ratschläge zu geben, wann immer wir sie brauchen.“ Es ist schön, diese Art von Kameradschaft zu haben und den Menschen zu Hause mehr Anlass zum Jubeln zu geben.“

