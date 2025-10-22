Für Niko Kovac war die Nominierung von Jobe Bellingham für das heutige Spiel gegen den FC Kopenhagen auch eine Reaktion auf die Kritik des Engländers. Der BVB-Trainer berichtete gegenüber „DAZN“ aus einem Gespräch nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern: „Er kam nach dem Spiel zu mir und sagte: ‚Das ist mein Ding.‘ Ich sagte: „Nein.“ Da sind Sie genau richtig. „Du musst als Sechs dastehen.“ Ich habe ihm gesagt: ‚Du spielst heute, weil du es kannst und weil ich vollstes Vertrauen in dich habe.‘“

Bellingham machte im Spitzenspiel in München am vergangenen Samstag eine unglückliche Figur, als er versuchte, einen Ball vor der Torlinie zu klären, dabei aber Michael Olise übersah, dessen geblockter Block im Tor landete. Am heutigen Champions-League-Abend stand der 20-Jährige von Beginn an auf dem Feld und bereitete die 1:0-Führung von Felix Nmecha vor.