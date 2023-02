Kovac hat Wolfsburg wieder zu altem Glanz verholfen

Nach einem besorgniserregenden Saisonstart nähert sich Wolfsburg nun den Top-4 der Bundesliga-Tabelle. Stuart Franklin/Getty Images

Nach den ersten fünf Spielen der Bundesliga-Saison 2022/23 war der VfL Wolfsburg ohne Sieg und hatte nur zwei Punkte auf seinem Konto. Es erinnerte ein wenig an ihren Start in der vergangenen Saison unter der kurzen Führung von Mark van Bommel, außer dass sie tatsächlich ein Spiel gewannen. Anstatt sich frühzeitig von Cheftrainer Niko Kovac zu trennen, was Van Bommel nach nur 13 Spielen widerfahren ist, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer, man bleibe beim ehemaligen Trainer von Bayern München und Eintracht Frankfurt.

Was folgte, war eine Periode von 13 Spielen mit nur zwei Niederlagen, darunter eine Siegesserie von sechs Spielen und 22 erzielten Toren, die sie wieder in den Kampf um die europäischen Plätze brachte. Wie hat sich Kovacs Taktik vom Saisonstart bis heute entwickelt und warum sieht Wolfsburg um Längen besser aus als in der vergangenen Saison?

Eine fehlerhafte Philosophie entwirren

Die Ernennung von Van Bommel in der vergangenen Saison zwang Wolfsburg dazu, seine Spielweise zu ändern, ohne dass dafür Zeit und Struktur vorhanden waren. Die Erfolge unter Vorgänger Oliver Glasner basierten auf einer kompakten Verteidigung, Intensität und Übergängen – Säulen seines Red Bull-Trainerhintergrunds – aber sie konnten immer noch mit einem gewissen Ballbesitzstil spielen. Van Bommels Ideen waren jedoch vollständig auf Ballbesitz ausgerichtet und konzentrierten sich auf eine langsame Ballzirkulation.

Der niederländische Manager hatte keine Erfahrung, die ihn auf ein so drastisches Unterfangen vorbereitet hätte. Dies führte dazu, dass die gesamte Saison durcheinander gewirbelt wurde, mit einer Vorsaison, die als verschwendet galt, Spielern, die in ihren Rollen verwirrt waren, und Van Bommels Ersatz, Florian Kohfeldt – der einen sehr ähnlichen besitzbasierten Ansatz teilte – kämpfte darum, die Scherben aufzusammeln.

Nach zwei Fehlern bei der Auswahl eines Cheftrainers und dem Rücktritt des umstrittenen Fußballdirektors Jörg Schmadtke konnte Wolfsburg endlich daran arbeiten, den Fehler zu korrigieren. Die Berufung von Kovac, dessen Philosophie eher der von Glasner entsprach, war ein Schritt in die richtige Richtung.

Holprige Anfänge

Als Kovac hereinkam, setzte er eine Mischung aus 4-2-3-1- und 4-3-3-Formationen um, mit klarem Fokus darauf, wie die Mannschaft ohne Ballbesitz spielt. Er begann daran zu arbeiten, die Intensität seines Teams hinter dem Ball zu erhöhen, damit sie in der Lage waren, in einem kompakten, mittelhohen Pressing zu verteidigen, um ihre Gegner ins Aus zu drängen. Sobald sie den Ball erobern würden, könnten sie ihre schnellen Spieler bei schnellen Umschaltvorgängen einsetzen.

Während man eine Verbesserung und mehr Stabilität sehen konnte, war der Beginn dieser Saison genauso erfolglos wie die letzte, da mehrere kleinere Probleme das Team störten. Dazu gehörten ein unausgeglichenes Aufbaumuster, bei dem Wolfsburg eine asymmetrische Dreierkette einsetzte, und eine Übergangsphase zur Eingewöhnung an die geforderte Intensität.

„Es dauert sicher sechs bis acht Wochen, bis der Körper richtig reagiert“, sagte Kovac dem NDR zur Umstellung seiner Spieler. „Das ist ein Prozess, der sich über mehrere Monate oder Jahre entwickeln muss. Wir sind auf einem guten Niveau, aber es geht noch mehr.“

Wolfsburg hat es geschafft, gegen seine Gegner Überlastungssituationen zu schaffen. Jasmin Baba

Der Opposition davonlaufen

Trotz ohne Siege und einem bekannten schlechten Gefühl bei den Niedersachsen blieb Kovac im Vertrauen des Wolfsburger Vorstands und vor allem der Spieler im Job. Wolfsburgs Gegner hatten sie in den ersten Spielen überholt, was sich negativ auf ihre Ergebnisse auswirkte. Als Kovacs Mannschaft in dieser spezifischen Metrik den Vorteil erlangte, unterstützte dies seinen Fußballstil und verwandelte sich in Siege.

Jetzt führen sie die Bundesliga-Tabelle bei Sprints pro Spiel und intensiven Läufen an, aber warum ist das so wichtig? Für sich genommen ist es das nicht, aber für ein Team, das eine auf Intensität basierende Philosophie hat, ist es wichtig, in einer kompakten Form zu verteidigen, Switch-Spiele (Pass oder Pässe, die einem Team beim horizontalen Seitenwechsel helfen) zu beenden und zu pressen Gegner einzeln, blockieren Überholspuren und verteidigen auf eine Weise, die Ihre Gegner stört. Das sind jetzt alles Dinge, die Wolfsburg gut macht, und ihre Ergebnisverbesserung korrespondiert mit der Verbesserung dieser Kennzahlen.

Alle guten Serien müssen jedoch ein Ende haben, und ihre Serie von 10 ungeschlagenen Spielen in Folge endete letzte Woche abrupt mit einer 1: 2-Niederlage bei Werder Bremen. Lustigerweise wurden sie bei dieser Niederlage abermals von Bremen geschlagen. Es zeigte auch einen anderen Bereich auf, in dem sich Wolfsburg verbessern muss, wenn sie im Rennen um die Top 4 bleiben wollen: Taktik im Ballbesitz. Ihre Ballzirkulation ist immer noch langsam, was es ihren Gegnern ermöglicht, notfalls in einem niedrigeren Block zu verteidigen, und es fällt ihnen schwer, einen numerischen Vorteil zu schaffen, um bestimmte Bereiche zu überlasten, um Torchancen zu schaffen.

Trotz dieses Problems hat die Ernennung von Kovac ein Wolfsburger Team erledigt, das sich nach Glasners Abgang verirrt hat. Mit Kovac, einem ausgewiesenen DFB-Pokal- und Bundesliga-Sieger mit Eintracht Frankfurt bzw. Bayern München, sollte seine Taktik ausreichen, um Wolfsburg näher an das heranzuführen, was es einmal war: im europäischen Wettbewerb.