Die Wöfe stehen aktuell auf dem eightan Tabellenplatz, haben aber schon ordentlich Rückstand auf Rang sechs. Man darf tense sein, in welche Richtung sich der Klub sportlich en finanziell entwickelt. Zwischen Champions League en Abstiegskampf zullen alles doen. Het is altijd mogelijk, als bräuchte es wirklich mal größere Investitionen, um sich vorne wieder festzusetzen. Dies müssen aber auch mit Sinn und Verstand getätigt zijn. Union Berlin und der SC Freiburg beweisen ja ansich, dat is ook anders.