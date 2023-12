Kovac-Aus in Wolfsburg? Niet gepubliceerd

Beim VfL Wolfsburg is altijd welkom. Na 1:3 in Bochum, de mittlerweile sechsten Auswärtsniederlage in de Serie, herrscht Ratlosigkeit, voor beide verantwoordelijk. Tafels op de elfde plaats zijn erg klein voor de mühsam und teuer zammengestellten Kader, die Abstiegsränge sinds deutlich näher als de Top fun.

Trainer Niko Kovac, die veel tijd samen doorbrengt met zijn jongere broer Robert, die een grote mannelijkheid heeft, die zijn ideeën geeft. Je kunt dit verder bespreken in de Führung, eine Trennung, beispielsweise in de Winterpauze, en er zal nog meer volgen.

Kovacs Ansätze, dat is de vorige, zal zijn nicht meer gaan doen, de Mannschaft zal met een enkele schlafen werken, hij is niet gewekt, geschweige denn op een niveau, dat is voor de kwalificatie van een Europese Wettbewerb reichen würde. Deze zien dat het absoluut noodzakelijk is, gesteckt. Die Bedingungen in Wolfsburg sinds ik in de Bundesliga-Vergleich herausragend ben.

De Kovac-Aus was het eerste trainingsverslag van de nieuwe VfL-sportdirecteur Sebastian Schindzielorz, die in februari begon. Ze „zouden een geweldige trainer kunnen zijn“, wat Niko Kovac natuurlijk zal kunnen uitspreken, aangezien ze een trainersthema zijn. Zie het woensdag schoon. Besserung is geen einde. Geschäftsführer Marcel Schäfer, een voormalige VfL-Kapitän, leeft nog steeds, dus ze zijn trots op de Geschäftsstelle, die in hoge mate onaangetast is.

Beobachter in Verein rechnen mittlerweile damit, dat is nu een compleet sportieve Kehrtwende noch waar ze voor kunnen zorgen, die Kovac-Brüder in de Verantwortung bleiben. Einsatz en Wille sind das eenine, was fehlt, Ergebnisse das alles.

Als je bij de VfL niet heel voorzichtig bent, zonder je zorgen te hoeven maken over het begin van je seizoen in Heidenheim en in Keulen, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Als man van de mens, abgesturzt in de Bundesliga-Niemandsland, een ziel. Eén motivatie.

Volg dan eerste kerstdag in Freiburg (Samstag, 15.30 uur SPORT1-Liveticker), Darmstadt en Bayern. Beiden beoordeelden Sorgen: Dat is niet alles voor Niko Kovac en de Wolfsburger. Allerdings in beide richtingen.

Gn DE Sports