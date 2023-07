Gefleckt: Mason Disick bei einem Sonnenuntergangsspaziergang.

Am 14. Juli Kourtney Kardashian hat ein seltenes Foto von ihr und ihrem Ex geteilt Scott Disick’s ältester Sohn, 13, und ihr jüngster, Herrschaft Disick8, spaziert in der Abenddämmerung durch ihre scheinbar geschlossene Wohnanlage.

„Nachtspaziergang“, schrieb die schwangere Poosh-Gründerin in ihren Instagram Stories, „mit meinen Jungs.“

Für ihren Familienausflug trug Mason einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Turnschuhe, während sein kleiner Bruder ein königsblaues Sweatshirt, schwarze Shorts und schwarze und neongrüne Crocs mit Alien-Muster trug.

Mason, der Älteste von Kris Jenner’s 12 Enkelkinder und das erste Kardashian-Jenner-Kind, dessen Geburt vor der Kamera dokumentiert wurde – im Finale der vierten Staffel von E!s Mit den Kardashians Schritt halten im Jahr 2010, hat sich in den letzten Jahren vom Rampenlicht ferngehalten. Seine Familie teilt gelegentlich Bilder von ihm in den sozialen Medien, aber nicht so oft wie seine Geschwister Reign und seine Schwester Penelope Disick11.