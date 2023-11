Los Angeles. Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (47), Ehemann der hochschwangeren Kourtney Kardashian (44), hat den Namen für ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs angedeutet. Im am Montag veröffentlichten Podcast „One Life One Chance“ von Sänger Toby Morse spricht Barker über den möglichen Geburtstermin seines Sohnes „Rocky“. Das Baby werde an Halloween oder in der ersten Novemberwoche erwartet, sagte der Schlagzeuger.

Kris Jenner (lr), Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian und Kim Kardashian kommen zu den People’s Choice Awards 2019. © Quelle: Imagespace/ZUMA Wire/dpa

Am Montag, einen Tag vor Halloween, zeigte sich das Paar in gruseligen Kostümen auf Instagram. Auf mehreren Fotos waren sie als Charaktere aus der Horrorkomödie „Beetlejuice“ verkleidet.

Das Paar heiratete im Jahr 2022. Im Juni gab Kim Kardashians Schwester bekannt, dass sie ein Baby erwarte und dass es ein Junge sei. Es ist das erste gemeinsame Kind des Unternehmers und des Schlagzeugers. Beide haben drei Kinder aus früheren Beziehungen.

