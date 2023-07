ABCDEFG…Kourtney Kardashian hat diesen Schwangerschaftsglanz.

Der Kardashianer Der Star hat am 4. Juli auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen von sich selbst am Pool mit TikToker gepostet Addison Rae. Das Paar trug passende pinkfarbene SKIMS-Bikinis, während es vor der Kamera posierte. Die 22-jährige Addison berührte spielerisch Kourtneys Babybauch, während die 44-Jährige in die Kamera starrte und ihr Haar zusammenband.

Andere Fotos zeigten die Gründerin von Lemme Gummies, wie sie seitwärts stand und ihren Bauch aus allen Blickwinkeln zur Schau stellte. Und eine Soloaufnahme zeigte Kourtney, wie sie auf einem Liegestuhl faulenzte, mit schaukelnder Sonnenbrille und einem Prada-Sonnenhut.

Einen Tag später teilte Kourtney ein Bilderkarussell auf Instagram und schrieb am 5. Juli: „Selfies und so.“ Zu den Aufnahmen gehörten ein Spiegel-Selfie des Stars in einem schwarzen Kleid und ein weiteres im Fitnessstudio, auf dem sie ihr Hemd hochhielt und ihren Bauch entblößte.

Am 16. Juni gab Kourtney bekannt, dass sie sie und ihren Ehemann erwartet Travis BarkerFür den 47-Jährigen ist es das erste gemeinsame Kind Blink 182 Konzert in Los Angeles. Der Poosh-Schöpfer parodierte das erfolgreiche Musikvideo der Band „All the Small Things“, indem er ein Schild mit der Aufschrift „Travis I’m Pregnant“ hochhielt, während der Schlagzeuger auftrat.