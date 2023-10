Allerdings Kourtney – die auch Kinder teilt Mason Disick13; Penelope Disick, 11; Und Herrschaft Disick8, mit ex Scott Disick– sagt, diese Schwangerschaft sei anders als ihre anderen drei.

„Körperlich fühle ich mich großartig“, sagte sie dem Magazin. „Ich mag es, schwanger zu sein. Ich bin besessen von der Idee, schwanger zu sein! Aber dieses Mal wurde ich, anders als die anderen drei, von einer anderen Gruppe von Ärzten verfolgt, die mir in den ersten Monaten viele Einschränkungen auferlegten. Nein.“ Training, kein Pilates, kein Koffein, keine Flugreisen. Sogar kein Sex!“

„Nun, ich glaube, all diese Vorsicht hat mir ein wenig Angst gemacht, weil ich in der Vergangenheit nie vorsichtig sein musste“, fuhr sie fort. „Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Angst losgelassen habe. Ich würde sagen, dass ich gleich nach der Operation den Punkt erreicht habe, an dem ich losgelassen habe und aufgehört habe, mir Sorgen zu machen.“