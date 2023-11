Kourtney Kardashian und Travis Barker begrüßen ihren kleinen Jungen





CNN

—



Die Familie von Kourtney Kardashian und Travis Barker ist gerade etwas größer geworden.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle teilte CNN am Montag mit, dass das Paar einen kleinen Jungen zur Welt gebracht habe.

CNN hat die Vertreter von Kardashian und Barker um einen Kommentar gebeten.

Während der Name und das genaue Geburtsdatum ihres neuen Babys noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden, schien der Schlagzeuger von Blink-182 anzudeuten, dass sie vorhatten, ihren Sohn „Rocky Thirteen Barker“ zu nennen, als er kürzlich in einer Folge von „One Life One“ auftrat „Chance with Toby Morse“-Podcast.

Kardashian gab erstmals im Juni während eines Blink-182-Konzerts bekannt, dass sie schwanger sei. Später in diesem Monat teilte das Paar mit, dass sie einen Jungen erwarteten.

Im September teilte Kardashian auf ihrer Instagram-Seite mit, dass sie sich einer „dringenden fetalen Operation“ unterzogen habe, um das Baby zu retten.

Für den Reality-Star und Barker, die beide Eltern von Kindern aus früheren Beziehungen sind, ist es das erste Kind.

Kardashian, 44, hat ebenfalls drei Kinder mit ihrem ehemaligen langjährigen Partner Scott Disick. Barker, 47, ist Vater seines Sohnes Landon, seiner Tochter Alabama und seiner Stieftochter Atiana, die er mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler teilt.

Weder Kardashian noch Barker haben bisher auf ihren Social-Media-Seiten etwas über die Geburt gepostet. Im Moment, so scheint es, genießen sie einfach „all die kleinen Dinge“.