Kotek erkämpft sich den Sieg, um die Kontrolle über das Gouverneursamt von Oregon zu behalten

Aber die Republikaner sahen eine Öffnung, als sich das Rennen verschärfte und Johnson drohte, Kotek Stimmen abzuziehen. Drazan hämmerte Kotek in Themen wie Kriminalität, Obdachlosigkeit und Bildung ein und versuchte, Kotek an Brown zu binden, der laut Umfragen von Anfang dieses Jahres der unbeliebteste Gouverneur des Landes ist. Rekordzahlen von Morden in Portland haben Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit geschürt.

Drazan warb auch für ihre konservative Ehrlichkeit. Sie hat ein „A“-Rating von der National Rifle Association, lehnt Abtreibung in einem Staat ab, der sich verpflichtet hat, Zugang zu dem Verfahren zu gewähren, und sagte, sie würde laut ihrer Website eine Task Force für Wahlintegrität einrichten.

Die Möglichkeit, dass das Gouverneursamt im tiefblauen Oregon rot hätte werden können, erregte die Aufmerksamkeit der Republikaner – und die Beunruhigung der Demokraten.

Präsident Joe Biden unternahm im Oktober eine Reise nach Oregon, einem Staat, den er 2020 um 16 Prozentpunkte gewann, um mit Kotek zu werben, und signalisierte damit die Besorgnis der Demokraten, dass der Staat während eines für die Republikaner allgemein günstigen Wahlzyklus rot werden könnte. Sen. Jeff Merkley (D-Ore.) war auch bei Bidens Besuch anwesend.

In der Zwischenzeit führte Gouverneur Glenn Youngkin, eine aufstrebende Persönlichkeit in der Republikanischen Partei, im Oktober mit Drazan in Oregon eine Kampagne – er spürte einige der gleichen Bedingungen in Oregon, die zu seinem Sieg 2021 in Virginia führten.

Und Oregons reichster Mann, der Milliardär und Mitbegründer von Nike, Phil Knight, hatte die Wahlkampfkassen von Johnson und Drazan mit Spenden in Höhe von über einer Million Dollar aufgefüllt, um sich gegen Kotek zu stellen.

Kotek war schließlich in der Lage, eine erfolgreiche Koalition in dem stark demokratischen Staat zusammenzuschustern und den Republikanern einen überraschenden Sieg zu verweigern.