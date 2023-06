Ob Fische, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie jetzt, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das heutige Horoskop gibt es täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 30. Juni 2023

Horoskop heute: Widder (21. März bis 20. April)

Du hast einen schönen Tag. Am Morgen kannst du deinen Einfallsreichtum unter Beweis stellen. Ab Mittag arbeiten Sie konzentriert und sorgfältig. Und für den Abend gibt es genug Power zum Handeln.

Horoskop heute: Stier (21. April bis 20. Mai)

Sie dürfen heute nicht versuchen, etwas zu erzwingen. Der anfängliche Erfolg wäre gefährdet. Bleiben Sie am Nachmittag sachlich und fair, auch wenn andere es nicht sind.

Horoskop heute: Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Eine Aktivität am Morgen sollte nicht nur auf Ihre Kosten gehen. Überlegen Sie sich einen Vorschlag sorgfältig. Bleiben Sie Ihrer besinnlichen Stimmung am Abend treu!

Horoskop heute: Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Im Umgang mit anderen kann es heute zu Missverständnissen kommen. Machen Sie Ihre Haltung frühzeitig klar. Geben Sie nicht einfach um des Friedens willen nach!

Horoskop heute: Löwe (23. Juli bis 23. August)

Am Morgen sollten Sie ungeliebte Pflichten schnell abhaken. Am Abend brauchen Sie jemanden, mit dessen Unterstützung Sie ein emotionales Problem lösen können.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Schaffen Sie sich den Raum, den Sie brauchen, um sich wieder so richtig zu entspannen. Sagen Sie einfach Termine ab, die Sie nicht wahrnehmen würden!

Horoskop heute: Waage (24. September bis 23. Oktober)

Achten Sie auf Ihre Gesundheit, erwarten Sie nicht zu viel! Vermeiden Sie Alkohol und Drogen, die die Psyche beeinträchtigen. Die Wirkung lässt sich heute noch nicht abschätzen.

Horoskop heute: Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Am späten Vormittag muss man einer Verpflichtung nachkommen oder einen Fehler eingestehen. Am Abend herrscht mehr Ruhe in der Liebe, Ihre Beziehung wird wieder berechenbarer.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Genieße diesen Tag! Heute sind Sie emotional ausgeglichen und optimistisch. Sie können sich an jemanden wenden, der Ihnen helfen kann.

Horoskop heute: Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Erwarten Sie nicht zu viel von anderen. In der Partnerschaft kann es plötzlich zu Spannungen kommen. Zeigen Sie Ihrem Partner mehr, dass er Ihnen wirklich am Herzen liegt.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Bleiben Sie heute realistisch und Sie haben den besten Trumpf auf der Hand. Am Abend können Sie jemanden davon abhalten, leichtsinnig zu sein, was schlimme Folgen haben kann.

Horoskop heute: Fische (20.02. bis 20.03.)

Ihre Bemühungen sind bis weit in den Nachmittag hinein von Erfolg gekrönt. Suchen Sie am Abend jemanden Ihres Vertrauens, der Ihnen den Einstieg in das Gespräch erleichtert.