Kostenloses Over-the-Air-TV wird noch besser

Dank der wachsenden Optionen von NextGen TV ist das Durchtrennen des Kabels einfacher als je zuvor. Sport, lokale Nachrichten, Fernsehsendungen und mehr, alles kostenlos. Ein preiswertes Antenne ist alles, was Sie brauchen, um Sender von ABC, CBS, Fox, NBC und PBS in den meisten größeren Städten im ganzen Land zu empfangen. Over-the-Air-TV, auch bekannt als die Art und Weise, wie die meisten Amerikaner in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Fernseher bekamen, hat ein enormes Upgrade erhalten.

NextGen TV, früher bekannt als ATSC 3.0, wird weiterhin in den USA eingeführt. Es ist bereits weit verbreitet, und Sender im ganzen Land senden den neuen Standard. Es gibt viele neue Fernseher mit kompatiblen Tunern plus mehrere eigenständige Tuner, um NextGen zu fast jedem Fernseher hinzuzufügen.

Wie der Name schon sagt, ist NextGen TV die nächste Generation von Over-the-Air-Sendungen und ersetzt oder ergänzt die kostenlosen HD-Sendungen, die wir seit über zwei Jahrzehnten haben. NextGen verbessert nicht nur HDTV, sondern fügt das Potenzial für neue Funktionen wie kostenloses Over-the-Air-4K und HDR hinzu, obwohl diese noch nicht allgemein verfügbar sind.

Trotzdem ist die Bildqualität mit NextGen wahrscheinlich besser als das, was Sie von Streaming oder sogar Kabel / Satellit gewohnt sind. Wenn Sie bereits eine Antenne haben und HD-Sendungen ansehen, ist der Empfang mit NextGen möglicherweise auch besser. Hier ist also alles, was Sie wissen müssen, und noch tiefere Tauchgänge, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Früher gab es NTSC. Dies war über ein halbes Jahrhundert lang der Rundfunkstandard in den USA. Es wurde 2009 offiziell durch ATSC, auch bekannt als HDTV, ersetzt. Jetzt ATSC selbst wird in vielen Märkten durch NextGen TV ersetzt, das früher ATSC 3.0 hieß (es gab kein 2.0). NextGen TV bietet eine Vielzahl neuer Technologien, einschließlich der Möglichkeit, 4K, HDR und mehr zu übertragen. Aufgrund der Funktionsweise erhalten Sie wahrscheinlich einen besseren Empfang, wenn Sie weit vom Fernsehturm entfernt sind. Die Kurzfassung lautet: NextGen ist kostenloses Over-the-Air-Fernsehen mit potenziell mehr Kanälen und besserer Bildqualität als ältere Over-the-Air-Sendungen.

watchnextgentv.com



Die meisten Großstädte haben NextGen-TV-Sender, ebenso wie viele kleinere, und jeden Monat kommen mehr hinzu. Der Übergang zu NextGen ist freiwillig, aber bisher begrüßen viele Sender in den meisten Märkten den Wechsel. Vieles davon hat mit der digitalen Umstellung auf HDTV zu tun. Da bereits alles digital ist, hat ein Upgrade auf NextGen nicht die gleichen hohen Kosten wie der Wechsel von analogem NTSC zu digitalem ATSC (1.0). Es gibt auch neue Möglichkeiten, wie Sender Geld verdienen können, was den Schlag sicherlich mildert. Welche Stationen in Ihrer Nähe bereits aktiv sind, erfahren Sie unter watchnextgentv.com/markets.

Sony



Was benötige ich für NextGen TV? Alles, was Sie brauchen, ist ein NextGen-Tuner und eine Antenne. Wenn Sie einen neuen Fernseher kaufen, haben viele aktuelle Modelle eingebaute NextGen-TV-Tuner. Dazu gehören viele Modelle von LG, Sony, HiSense und Samsung. Es gibt auch eine Handvoll externer Tuner, wenn auch nicht so viele, wie Sie vielleicht denken – zumindest im Moment. Der Antennenteil ist ziemlich einfach: Es gibt viele kostengünstige Optionen. Wenn Sie eine Antenne aus den HDTV-Tagen haben, wird sie wahrscheinlich gut funktionieren.

Mats Silvan/Getty Images



Wird es meine Lieblingsserie geben? Das ist die ultimative Frage, nicht wahr? Was nützen kostenlose Inhalte, wenn Sie sich diese nicht ansehen möchten? NextGen ist ein Broadcast-Standard, der typischerweise die „Sender“ von einst abdeckt (nämlich ABC, CBS, Fox, NBC und PBS). Dies sind nicht die einzigen Kanäle, die Sie finden werden, aber dies sind die Kernangebote in den meisten Bereichen. Die Besonderheiten sind jedoch komplexer. Nicht jeder Sender in Ihrer Nähe wird auf NextGen umgestellt haben, aber wenn Sie die Antenne und den Tuner haben, sollten Sie in der Lage sein, alle „ATSC 1.0“-Sendungen (auch bekannt als HDTV der alten Schule) zu empfangen. Sie sollten also in der Lage sein, alle großen Sender auf die eine oder andere Weise kostenlos über die Luft zu empfangen. In vielen Bereichen können Sie jedoch viel mehr als diese bekommen. Die meisten Sender betreiben mehrere Unterkanäle, die wiederum unterschiedliche Programme unter demselben „Kanal“ -Banner ausführen. Außerdem gibt es kleinere Sender mit unterschiedlichen Inhalten. Werden Sie in der Lage sein, Stranger Things drahtlos zu sehen? Mit ziemlicher Sicherheit nicht, aber This Is Us, Chicago PD, Grey’s Anatomy und die meisten wichtigen Sportarten sind alle kostenlos drahtlos zu sehen. Einige Städte wie Boise, Idaho, Portland, Oregon und Denver, Colorado, haben Evoca, eine Art Hybriddienst, der Over-the-Air mit einigen Bezahlkanälen wie NFL Network, Bloomberg und anderen kombiniert. Dies ist ideal für Märkte, die möglicherweise nicht viele Kanaloptionen haben und gleichzeitig Internetgeschwindigkeiten haben, die für das Streaming zu langsam sind. Sie werden überrascht sein, wie schnell die Internetgeschwindigkeit und -verfügbarkeit sinken, sobald Sie sich außerhalb vieler Städte befinden.

Bettmann/Getty Images



Bedeutet das, dass ich mir wieder Werbung ansehen muss? Nichts ist jemals wirklich kostenlos, oder? In diesem Fall zahlen Sie mit Ihrer Zeit, indem Sie Anzeigen ansehen. Früher, auch bekannt als vor dem Streaming, gab es DVRs, die Programme auf einer Festplatte aufzeichneten, um sie später anzusehen. Sie könnten durch die Werbespots vorspulen. Es war ein Ding. Und es ist immer noch so, wenn Sie für Kabel- oder Satellitenfernsehen bezahlen. Es gibt bereits ein paar NextGen-DVRs, und einige der anderen Tuner können auf lokale oder vernetzte Festplatten aufnehmen. Wenn Sie also nicht jede Stunde 20 Minuten lang zusehen wollen, wie ein verschreibungspflichtiges Medikament aufgrund seiner möglichen Nebenwirkungen wirkt, suchen Sie nach einem davon.

Überprüfen Sie vorerst, ob es in Ihrer Nähe verfügbar ist oder zumindest, wann es kommt: watchnextgentv.com/markets. Weitere Informationen, einschließlich der Funktionsweise, finden Sie unter Das kostenlose Antennenfernsehen erhält ein Upgrade und ist möglicherweise bereits in Ihrer Stadt verfügbar.

Geoff berichtet nicht nur über TV und andere Display-Technologien, sondern führt auch Fototouren durch coole Museen und Orte auf der ganzen Welteinschließlich Atom-U-Boote, massive Flugzeugträger, mittelalterliche Burgenepisch 10.000-Meilen-Roadtrips und mehr. Kasse Tech-Treks für all seine Touren und Abenteuer.

Er schrieb einen Science-Fiction-Bestseller über stadtgroße U-Boote, zusammen mit einer Fortsetzung. Sie können seine Abenteuer auf Instagram und auf seinem YouTube-Kanal verfolgen.