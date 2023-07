Erlangen ist die zweite deutsche Großstadt, die den kostenlosen Nahverkehr einführt und das Busnetz stärkt. Auch Touristen reisen im Pilotprojekt kostenlos.

BERLIN taz | Der Nervenkitzel des Schwarzfahrens? Den Bus verpassen, weil Sie noch kein Ticket bekommen haben? Das wird in Erlangen bald nicht mehr der Fall sein. Als zweite deutsche Großstadt nach Augsburg will Erlangen ab dem 1. Januar 2024 einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einführen. Das bedeutet, dass Einwohner und Touristen einfach in die Busse einsteigen können und kein Ticket mehr kaufen müssen. Der kostenlose ÖPNV soll für den Innenstadtbereich gelten, der Altstadt, Siemensverwaltung und Hugenottenstadt umfasst.

Ziel des Pilotprojekts sei es, die Innenstadt von Autos zu entlasten, sagte ein Sprecher der Stadt Erlangen. Der kostenlose öffentliche Nahverkehr ist eine von mehreren Maßnahmen, die die Stadt attraktiver machen sollen. Neben einem geringeren CO 2 -Emission hoffen die Erlanger auf eine Belebung der Altstadt und des Einzelhandels.

Damit Erlangen das Vorhaben umsetzen kann, müssen die Gremien des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) der Änderung der Tarifstruktur noch im Juli zustimmen. Die Stadt muss die Einnahmeausfälle der VGN kompensieren, rund 300.000 Euro pro Jahr. Das Projekt ist auf drei Jahre befristet und wird zeitgleich evaluiert.

Die Busse in der fränkischen Universitätsstadt mit gut 118.000 Einwohnern verkehren bereits im regelmäßigen Takt. Um Staus zu vermeiden, wird der Nahverkehr ausgebaut. Ab Dezember soll eine Ringbuslinie eingeführt werden, die zentrale Punkte in der Stadt verbinden soll.

Zweite Großstadt nach Augsburg

Seit 2020 bietet Augsburg den Nahverkehr kostenlos an. Ein ähnliches ÖPNV-Angebot gibt es auch im bayerischen Pfaffenhofen, wo Einwohner seit 2018 kostenlos mit dem Bus fahren können. Monheim am Rhein testet den kostenlosen Nahverkehr seit 2020. In Tübingen sind die Busse seit 2018 samstags kostenlos, in Ulm seit 2019.

Vorreiter in ganz Europa war die estnische Hauptstadt Tallinn: Seit 2013 ist dort der Nahverkehr für die Einwohner kostenlos, seit 2018 für alle Esten in den meisten Bezirken. In Schottland können Einwohner unter 22 Jahren seitdem die Busse kostenlos nutzen Im vergangenen Jahr führte Luxemburg als erstes Land der Welt im Jahr 2020 kostenlose öffentliche Verkehrsmittel für alle ein.