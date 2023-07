Es ist zwar ein Klischee, aber es stimmt leider: Das College vergeht schnell. 1 Second Everyday fordert Sie dazu auf, jeden Tag ein 1-sekündiges Video aufzunehmen und am Ende eines jeden Jahres einen Film aller Ihrer Tage zu erstellen. Es ist eine einfache und unterhaltsame Möglichkeit, die College-Erfahrung festzuhalten, selbst die Tage, die zu banal erscheinen, um sie aufzuzeichnen. Ich mache das jetzt seit etwa sechs Monaten und es ist eine großartige Möglichkeit, Wertschätzung für all die guten, kleinen Momente im Leben zu entwickeln.