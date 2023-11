Kostenlose PlayStation Plus Essential-Spiele für November 2023

PlayStation hat die kostenlosen Spiele angekündigt, die im November 2023 in die PS Plus Essential-Stufe aufgenommen werden.

Essential ist die Basisstufe des Abonnementdienstes von Sony. Es ermöglicht Spielern, online zu spielen, Cloud-Speicher zu nutzen und drei oder mehr Spiele pro Monat zu beanspruchen, auf die sie zugreifen können, solange ein Abonnement aktiv ist. (Das bedeutet, dass Sie Ihr Abonnement auslaufen lassen, Plus erneut erhalten und wieder Zugriff auf alle beanspruchten Spiele erhalten können.)

Aus Dienstag, 7. NovemberIm PS Plus Essential-Tarif werden drei Spiele kostenlos verfügbar sein.

Cold Iron Studios / Focus Entertainment

Erstens gibt es Aliens: Fireteam Elite (PS5/PS4). Dieser Third-Person-Shooter aus dem Jahr 2021 zielt darauf ab, die wilde, testosterongetriebene Action von James Camerons Fortsetzung nachzubilden und nicht deren Horror Außerirdischer: Isolation.

Es gibt eine ganze Menge Story zu erzählen, und in den Rezensionen wird empfohlen, im Koop-Modus zu spielen (leider nur online).

2K-Spiele

Es gibt auch Mafia II: Definitive Edition (PS4), ein Remaster eines PS3-Spiels.

Obwohl Kritiken das Spiel bei der Veröffentlichung wegen verschiedener Fehler kritisierten, scheinen Fans davon auszugehen, dass Audio- und Trophäenprobleme nun behoben sind.

Das Spiel gewann damals auch einen Guinness-Weltrekord für die meisten F-Bomben in einem Videospiel, es ist also in gewisser Weise ein Stück Geschichte.

Bandai Namco Entertainment

Endlich gibt es Dragon Ball: Die Brecher (PS4), das kombiniert Bei Tageslicht tot„Survivors vs Killers“-Gameplay mit Akira Toriyamas legendären Manga- und Anime-Charakteren.

Das Spiel erscheint kurz nach der Ankündigung einer brandneuen Serie als kostenloser Titel für PS Plus Essential Dragon Ball Franchise, Dragon Ball: Daima.

Während das Line-up für Essential diesen Monat eher zurückhaltend ist, spart sich Sony vielleicht einige große Hits für Dezember auf – oder möglicherweise Extra und Premium später in diesem Monat. Wir werden Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn Sony ankündigt, was als nächstes kommt.