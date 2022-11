Kosten des Taiwan-Konflikts enthüllt — RT Business News

Ein Konflikt um Taiwan würde einen gewaltigen Schock für die Weltwirtschaft auslösen, berichtete die Financial Times am Freitag unter Berufung auf von der US-Regierung in Auftrag gegebene Untersuchungen.

Laut der Nachrichtenagentur würde eine Militäraktion auf dem selbstverwalteten chinesischen Territorium zu wirtschaftlichen Verlusten in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar führen, schreibt FT. Die Zahl wurde der Verkaufsstelle von Personen zur Verfügung gestellt, die mit einem Dokument vertraut sind, das von der Forschungsfirma Rhodium Group erstellt wurde.

Branchen, die von Halbleitern abhängig sind, wie die Automobil- und Elektronikbranche, würden die größten Störungen erleiden, heißt es in dem Bericht. Der größte Teil des weltweiten Chipangebots wird in Taiwan produziert.

Chinesische Unternehmen würden sehen, wie ihre Finanzströme versiegen, was dem Welthandel einen schweren Schock versetzen würde, und Entwicklungsländer, die auf China angewiesen sind, würden in eine Wirtschaftskrise stürzen, sagte FT unter Berufung auf die Studie.

Das US-Außenministerium teilte die Ergebnisse mit seinen Partnern und Verbündeten. Die USA und die EU haben Gespräche darüber aufgenommen, wie sie sich auf einen möglichen Konflikt um die Insel vorbereiten können, stellte die FT fest.

Taiwan regiert sich seit 1949 selbst, hat aber nie offiziell seine Unabhängigkeit erklärt. Peking betrachtet es im Einklang mit seiner Ein-China-Politik als Teil seines eigenen Territoriums und versucht, es schließlich wieder zu integrieren.









Die USA erkennen die Position an, dass Taiwan Teil Chinas ist, unterstützen sie aber nicht. Allerdings beliefert es die Insel seit Jahrzehnten mit Waffen. Im September genehmigte die Regierung von US-Präsident Joe Biden einen Waffenverkauf im Wert von 1,1 Milliarden Dollar an Taipeh. Weitere Gesetze werden vorbereitet, die dazu führen würden, dass das Außenministerium Taiwan in den nächsten fünf Jahren bis zu 10 Milliarden Dollar an ausländischer Militärhilfe gewährt.

Die Spannungen um Taiwan sind seit August eskaliert, als die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, trotz Warnungen der chinesischen Behörden Taipeh besuchte. Peking reagierte mit großangelegten Militärübungen in der Taiwanstraße und der Verhängung von Handelsbeschränkungen auf der Insel.

