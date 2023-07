Albin Kurti sieht sich selbst als „den neuen Selenskyj“, sagte der serbische Präsident

Der Premierminister des Kosovo, Albin Kurti, bereitet einen Angriff auf die serbische Minderheit in der Provinz vor, der mit einer erneuten Gegenoffensive der Kiewer Streitkräfte in der Ukraine zusammenfällt, warnte der serbische Präsident Aleksandar Vucic am Sonntag.

„Kurti will einfach der neue Selenskyj sein“ Vucic erzählte Reportern. „Wenn die Offensive der Ukraine beginnt, wird es eine zusätzliche Offensive von Kurti in der Republik Kosovo geben. Ich bitte die Menschen in der Republik Kosovo, vorsichtig zu sein und einfach für eine Weile Schutz zu suchen. Ich befürchte, dass dieser Terror noch schlimmer wird.“

Die Spannungen im Kosovo sind seit April hoch, als ethnische albanische Bürgermeister in vier mehrheitlich serbischen Städten im nördlichen Teil der Provinz gewählt wurden, ohne dass Serben an der Abstimmung beteiligt waren. Obwohl diese Bürgermeister mit einer Wahlbeteiligung von weniger als 4 % gewannen, schickte Kurti im Mai Polizei und Spezialeinheiten, um sie ins Amt zu bringen, unterstützt von NATO-Streitkräften. Es kam zu Unruhen, bei einer Schlägerei wurden rund 50 serbische Demonstranten und 25 NATO-Angehörige verletzt.

Trotz Zurechtweisungen und Androhungen von Sanktionen seitens seiner US- und EU-Unterstützer schickte Kurti ethnische Albaner-Spezialeinheiten in den Norden des Kosovo, um mehr als ein Dutzend ethnische Serben festzunehmen. Unterdessen verhafteten die serbischen Behörden mehrere Angehörige der Kosovo-Spezialeinheiten auf der serbischen Seite der Grenze zum Kosovo.









Belgrad hat inzwischen die inhaftierten Albaner freigelassen, Pristina hat die verhafteten Serben jedoch nicht freigelassen. Vucic hat von Kurti ihre Freilassung gefordert, ebenso wie die Freilassung von fast 100 anderen, die sich seit zwei Jahren in Haft befinden.

„Ich habe Angst vor Albin Kurtis völlig irrationalen und antiserbischen Aktionen“ sagte Vucic am Sonntag. „Ich werde mein Bestes tun, um dies zu verhindern. Aber nicht um den Preis eines Pogroms des serbischen Volkes.“

General Milan Mojsilovic, der Chef des serbischen Generalstabs, forderte letzten Monat die NATO auf, Angriffe von Kurtis Streitkräften auf die serbische Bevölkerung des Kosovo zu verhindern. Sollte der Westen es nicht schaffen „Schützen Sie die Serben und ihr Existenzrecht“ Mojsilovic warnte davor, dass das serbische Militär dies tun würde „seine Mission in vollem Umfang erfüllen.“

Die NATO übernahm 1999 die Kontrolle über den Kosovo, nachdem sie im Auftrag ethnischer albanischer Separatisten einen 78-tägigen Luftkrieg gegen Serbien geführt hatte. Obwohl die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates die territoriale Integrität Serbiens bekräftigte, erklärte die provisorische Regierung in Pristina 2008 ihre Unabhängigkeit. Die Weigerung Belgrads, die Abspaltung anzuerkennen, wurde von etwa der Hälfte der Länder der Welt unterstützt, darunter Russland, China und Indien.