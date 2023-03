In een oogopslag Beoordeling van de expert Voordelen Goedkope fotoafdrukken

Geweldige afdrukkwaliteit

Knoeivrije inktvullingen nadelen Geen scherm

Geen scanner/kopieerapparaat

Duur om te kopen Ons oordeel De ET-18100 is in staat tot uitstekende afdrukkwaliteit en zeer snelle afdrukken indien nodig. Maar het is duur in aanschaf, dus alleen voor degenen die echt veel A3-afbeeldingen moeten afdrukken

Prijs bij beoordeling

Niet beschikbaar in de VS

Het EcoTank-systeem van Epson is nu bijna tien jaar bij ons in gebruik. Het loste het probleem op van cartridges met een laag rendement die tot relatief dure pagina’s leidden door inkttanks met grote capaciteit in de printer te introduceren die afzonderlijk konden worden bijgevuld.

Dit loste ook het probleem op van het weggooien van ongebruikte inkt in kleurencartridges die alle drie de kleuren in één combineerden.

Het nadeel is natuurlijk dat EcoTank-printers in de eerste plaats meer kosten om te kopen en redelijk regelmatig moeten worden gebruikt, zodat hun spuitmondjes niet verstopt raken met uitgedroogde inkt.

De nieuwe ET-18100 is bedoeld voor fotografen (en andere creatievelingen) die groter dan A4 willen printen en niet willen dat hun printer ook dienst doet als kantoorwerkpaard. Daarom heeft deze specifieke EcoTank geen scanner of documentinvoer en print hij niet op beide zijden van het papier.

Functies en ontwerp

Zes inkttanks

Verwerkt media tot A3+

Kan ID-kaarten en cd’s afdrukken

Aangezien het een A3+ printer is, is de ET-18100 niet zo groot als je zou verwachten. Het heeft echter behoorlijk wat bureauruimte nodig als de papierladen volledig zijn uitgeschoven.

In tegenstelling tot sommige EcoTank-modellen heeft deze geen display. In plaats daarvan wordt van u verwacht dat u een mobiel apparaat installeert en afdrukt, waarbij uw telefoon of tablet het printerscherm vervangt.

U kunt natuurlijk afdrukken vanaf een pc of Mac, en u kunt desgewenst ouderwets gaan en de ET-18100 aansluiten op een USB, hoewel Epson er geen in de doos heeft.

Je krijgt wel een volledige set ‘107’-inkt – zes flesjes van 70 ml – wat meer dan genoeg is om de tanks te vullen met overgebleven inkt.

Ze omvatten: zwart, cyaan, magenta, geel, lichtcyaan en lichtmagenta.

Jim Martin / Gieterij

De papierlade bevindt zich aan de achterkant, maar omdat deze niet is afgedekt, kun je het beste pas fotopapier plaatsen als je klaar bent om te printen. Het voordeel van een invoer aan de achterkant is dat het papier niet 180° op zichzelf hoeft te worden gedraaid, zoals bij een invoer aan de voorkant, waardoor u dikker papier kunt gebruiken.

Zoals je zou verwachten, kan de ET-18100 foto’s tot aan de randen van het papier afdrukken, ongeacht het formaat.

Een ongewone toevoeging in de doos is een plastic bakje dat plaats biedt aan een cd/dvd en twee PVC-identiteitskaarten. Dit voelt als een anachronisme in 2023, maar als je nog steeds cd’s of homevideo’s brandt, kan het handig zijn.

Opgericht

Wanneer u de ET-18100 uitpakt, is er een hoop opgevouwen papierwerk zonder duidelijke snelstartgids. Maar zodra u het blad in uw taal vindt en beseft dat u een QR-code kunt scannen, kunt u de Epson Smart Panel-app downloaden die u door de installatie leidt.

Jim Martin / Gieterij

Het werkt als een chatbot, legt elke te nemen stap uit en waarschuwt u om de printer niet alleen te laten. Het legen van de inkt van de flessen naar de tanks is eenvoudig: elke fles heeft een gecodeerd patroon en past alleen in de juiste sleuf voor die kleur, dus het is niet mogelijk om per ongeluk de verkeerde kleur in te gieten.

Er ontsnapt geen inkt uit de fles wanneer u hem ondersteboven houdt: hij loopt alleen leeg als hij in de sleuf zit en stopt automatisch wanneer de inkt de max. lijn.

Jim Martin / Gieterij

Hierna initialiseert de printer het inktsysteem dat de printer voorbereidt – u zult zien dat het niveau in de tanks een beetje daalt. Dit gebeurt de eerste keer dat de printer nieuw is en u krijgt nog meer foto’s van volgende flessen.

De app maakt het opzetten van wifi op de een of andere manier een proces van 30 stappen, maar zodra die specifieke irritatie uit de weg is, kun je beginnen met afdrukken.

Het is vermeldenswaard dat je geen smartphone of tablet nodig hebt: het is mogelijk om de instructies op het meegeleverde blad te volgen om de tanks te vullen en het systeem te vullen.

Daarna kun je in de laatste instructie naar de website gaan en de Windows- of Mac-software downloaden die je nodig hebt om wifi in te stellen.

Als u echter eerst Wi-Fi configureert via de telefoon-app, zal Windows de ET-18100 op uw netwerk vinden en automatisch een stuurprogramma installeren, zodat er geen extra software nodig is. U zult echter waarschijnlijk op zijn minst Epson Photo+ willen installeren, omdat dit het gemakkelijker maakt om foto’s af te drukken en u ook fotocollages en natuurlijk die cd’s en identiteitskaarten kunt laten afdrukken.

Jim Martin / Gieterij

Prestatie

A3 afdrukken in minder dan twee minuten

6x4in ​​print in 30 seconden

7ppm voor A4-pagina’s van standaardkwaliteit

Zelfs als snelheid niet jouw prioriteit is, is de ET-18100 indrukwekkend snel in de ‘Standaard’-modus, de standaardmodus in zowel de mobiele app als de Photo+-desktopsoftware. Een randloze foto van 15 x 10 cm duurt slechts 30 seconden en een volledige A3-foto slechts 1:50.

Zet hem op de hoogste kwaliteit en een foto van 15 x 10 cm duurt 60 seconden en een A3-afdruk ongeveer vijf minuten – sneller dan andere A3-printers die we hebben getest.

Jim Martin / Gieterij

Als u A4-documenten op gewoon papier moet afdrukken, verschijnen ze met ongeveer zeven pagina’s per minuut in standaardkwaliteit (een document van acht pagina’s duurde 70 seconden), maar die snelheid neemt aanzienlijk toe als u alleen conceptkwaliteit nodig hebt.

Het wordt langzamer als u ervoor kiest om meerdere exemplaren van een document te sorteren, maar aangezien dit een fotoprinter is, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u dat veel zult doen.

Het verklaart ook waarom er geen automatische duplex is: u kunt op beide zijden van het papier afdrukken, maar u moet de pagina’s dan opnieuw in de invoerlade plaatsen.

Al met al is de ET-18100 een fantastische fotoprinter

Aangezien alle inkt – inclusief zwart – op kleurstoffen is gebaseerd, is de tekst niet zo donker als pigmentzwart, maar om het simpel te zeggen: als het printen van documenten een prioriteit is, is dit de verkeerde printer voor jou.

Jim Martin / Gieterij

Wat belangrijk is, is dat de fotokwaliteit uitstekend is. Voer een afbeelding in met een geschikte hoge resolutie (minimaal 300 dpi) en u zult verbluffende details in afdrukken kunnen zien. Kleuren zijn ook nauwkeurig, met gras, luchten en huidtinten die vrijwel precies verschijnen zoals op mijn iPhone-scherm.

Als u afdrukt vanaf een laptop of pc, moet u ervoor zorgen dat uw scherm is gekalibreerd met een colorimeter als kleurnauwkeurigheid belangrijk is voor de uiteindelijke afdrukken.

En of u nu een telefoon, tablet, laptop of pc gebruikt, onthoud dat de helderheid van het scherm van invloed is op hoe afbeeldingen eruit zien: het is gemakkelijk om te denken dat ze helder genoeg zijn, maar afdrukken lijken te donker. Daar is een histogram (gevonden in een competente foto-editor) je vriend.

Wanneer u vanuit Windows afdrukt, ziet u een waarschuwing dat het inschakelen van de randloze modus kan leiden tot vegen rond de randen (een bericht dat u niet ontvangt op mobiele apparaten) en er waren een paar gevallen waarin een kleine hoeveelheid zwarte inkt verscheen op geïsoleerde plaatsen op randen. Maar zeker niets dat echt opvalt.

Ik heb geprobeerd een paar afbeeldingen af ​​te drukken die geen foto’s waren om te zien of kleurblokken overeenkwamen met hun tegenhangers op het scherm. Dat deden ze over het algemeen, maar geel was meestal wat donkerder en meer oranje dan ze hadden moeten zijn.

Over het algemeen is de ET-18100 echter een fantastische fotoprinter.

Aanvankelijk leek het ontbreken van een scherm een ​​nadeel. Maar na het printen via Wi-Fi vanaf een telefoon of pc, heb ik het helemaal niet gemist: de apps bieden nauwkeurige controle over hoe de afbeelding die u wilt afdrukken precies moet worden geplaatst, dus zelfs als deze niet overeenkomt met het aspect van het papier verhouding, kunt u bepalen wat er wordt afgesneden.

Draadloos printen is ook absoluut betrouwbaar.

Als er kritiek is, is het dat de sjablonen die in Photo+ worden aangeboden vrij eenvoudig zijn en niet bewerkbaar zijn. Het is prima als je de lay-out mooi vindt, maar hoewel één sjabloon eruitziet alsof het voor pasfoto’s is, wordt het niet als zodanig genoemd en moet je proberen uit te zoeken welk papierformaat je moet gebruiken om het juiste fotoformaat te krijgen.

Prijs & beschikbaarheid

De officiële prijs van Epson voor de ET-18100 is £ 699,99. Het was echter in maart 2023 niet beschikbaar om te kopen op de website van Epson.

Omdat het ten tijde van de beoordeling gloednieuw was, werd het door veel retailers niet online verkocht. Park Camera’s, Harrison Camera’s, Carmarthen Camera’s en Camera Center hadden het voor £ 649.

Het wordt niet verkocht in de VS, Canada of Australië … tenminste nog niet.

EcoTank-printers zijn misschien duur in aanschaf, maar ze zijn goedkoop in gebruik

Is de ET-18100 te duur voor je, dan zou je kunnen kiezen voor een vierkleuren A3-printer (zoals de ET-14000, al is dat meer voor documenten dan foto’s) of een A4-model zoals de ET-8500 (hoewel dat is niet echt veel goedkoper).

Als je de ET-18100 leuk vindt, maar ook een scanner wilt, is de ET-8550 ook een A3+-model, en dat was rechtstreeks te koop bij Epson voor £ 729,99.

U kunt onze aanbevelingen voor andere modellen ook bekijken in onze verzameling van de beste printers.

Lopende kosten

EcoTank-printers zijn misschien duur in aanschaf, maar ze zijn goedkoop in gebruik. Elke inktfles kost £ 9,99 en kan 2.100 foto’s van 10 x 15 cm (6 x 4 inch) afdrukken. Je kunt multipacks krijgen (een volledige set van alle zes), maar die ik vond waren duurder dan losse flessen kopen.

Elke 6×4 kost dus iets minder dan 3 pence, papier niet meegerekend.

Epson geeft geen opbrengsten voor A3, maar A3 is ongeveer 8,3x groter dan 6x4in, wat betekent dat u ongeveer 250 randloze A3-foto’s kunt afdrukken voordat u nog een set inkt nodig heeft.

Op basis van deze schatting kost elke A3-foto 24 pence aan inkt, wederom zonder papier.

De meegeleverde eerste set heeft een lager rendement van 1.500 afdrukken van 6×4 inch, omdat er wat inkt wordt gebruikt om het systeem te initialiseren.

Als u alleen documenten met een dekking van 5% zou afdrukken, zou elke fles 5.700 meegaan, wat betekent dat een zwart-wit A4-document slechts 1 pence kost.

Als die pagina 5% dekking van alle zes kleuren had, is dat 6p.

Deze prijzen zijn hoger dan voor de A4 ET-3850 van Epson, maar als je op zoek bent naar een printer voor het maken van heel veel A3-foto’s, dan is hij concurrerend.

Uitspraak

De ET-18100 is een ongebruikelijke printer, omdat hij volledig gericht is op het goedkoop printen van foto’s en eigenlijk niets anders doet. Thuisgebruikers zullen de prijs van de printer waarschijnlijk een belemmering vinden, zelfs als de gebruikskosten laag zijn, omdat ze simpelweg geen foto’s hoeven af ​​te drukken op het soort volume waarvoor de ET-18100 is ontworpen.

Epson biedt er inderdaad slechts een jaar garantie op, of 50.000 pagina’s, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Maar als je een bijzaak hebt op Etsy of eBay en de mogelijkheid wilt hebben om illustraties en foto’s groter dan A4 af te drukken, is dit een geweldige keuze.

