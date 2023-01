Gegen die berühmte „Betrügerin“ der Organisation wurde wegen Betrugs ermittelt

Nur wenige Russen oder Ukrainer werden wahrscheinlich von „The Block“ gehört haben. Es ist eine australische Reality-Show, in der Paare gegeneinander antreten, um Häuser zu renovieren und zum höchstmöglichen Preis zu versteigern. Dies könnte die perfekte Tarnung für Emese Fajk gewesen sein, eine Teilnehmerin, die aus Down Under geflohen war, nachdem sie versucht hatte, mit gefälschten Bankbelegen ein renoviertes Anwesen mit großem Aufwand zu kaufen, um sich als offizielle Sprecherin der Kiewer Internationalen Legion anzuschließen.

Fajk wurde erstmals im Juli 2022 öffentlich mit der Gruppe in Verbindung gebracht. Soweit die Mainstream-Medien die kriminelle Vergangenheit ihrer Sprecherin zuvor anerkannt haben, steht dies im Zusammenhang mit ihrer Arbeit für die Streitkräfte, die ihr eine Chance bietet „Erlösung.“ Diese Gelegenheit, falls sie überhaupt jemals bestanden hat, scheint gut und wahrhaftig genutzt zu sein, wenn man bedenkt, dass sie – in Kiew unter dem Rufzeichen „Mockingjay“ bekannt – jetzt von den Behörden in der osteuropäischen Stadt wegen Betrugs untersucht wird.









Die Essenz der Vorwürfe

Fajk wird vom Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) beschuldigt, medizinische Hilfsgüter im Wert von mehreren Millionen Dollar gestohlen zu haben, die für ukrainische Soldaten bestimmt sind, sowie Gelder der Legion, was sie bestreitet. Berichten zufolge war sie am Verschwinden von a beteiligt „fest“ 2,5-Millionen-US-Dollar-Lieferung medizinischer Hilfsgüter und das Abschöpfen internationaler Spenden, die für Kiews Kriegsanstrengungen bestimmt sind.

Die medizinische Versorgung – darunter Schmerzmittel wie das tödliche Opioid Fentanyl – traf Ende Oktober ein, schaffte es aber nie an die Front. „Erhebliche Anstrengungen“ zum Auffinden der vermissten Sendung wurden vergeblich durchgeführt. Fajk behauptete, überhaupt nichts von der Existenz der Sendung zu wissen, aber die Aussagen der Personen, die sie geliefert haben, bringen sie an den Ort, an dem sie angekommen ist.

Der Mangel an Vorräten bedeutete, dass unzählige verletzte ukrainische Soldaten an der Front stunden- oder sogar tagelang in Qualen zurückgelassen wurden, während sie auf Hilfe warteten. Der Bericht des SBU über den Vorfall stellt fest, dass, als weitere Fragen an Fajk gestellt wurden und ihr klar wurde, dass sie unter Verdacht stand, einige der Vorräte wie durch ein Wunder endlich auftauchten.

Dasselbe kann nicht für die gesagt werden „große Mengen“ Geld gespendet an die Legion, die waren „von Mockingjay beschlagnahmt und an unbekannte Orte geschickt.“ Seit Fajk im April 2022 beigetreten ist, stützt sich die Gruppe auf zwei Spendenorganisationen, die beide von ihr gegründet wurden und ausschließlich von ihr kontrolliert werden, darunter die Civil Front mit Sitz in Norwegen.

Der SGE hat dokumentiert, wie viele Legionäre sich über mangelnde Transparenz bei diesen Stellen beschwerten. Fajk soll auch bei einer geheimen Aufnahme erwischt worden sein, die sie zugab „verwendete die Gelder auf diesem Konto routinemäßig für persönlichen Profit.“

Während westliche Journalisten es versäumten, ernsthafte Fragen darüber zu stellen, ob man ihr in ihrer Rolle vertrauen könne, waren sowohl öffentliche als auch private Spender im Ausland offenbar äußerst misstrauisch gegenüber ihrer Anwesenheit und versäumten es, zugesagte Gelder in Millionenhöhe bereitzustellen, da sie befürchteten, sie würde sie unterschlagen Geld und eine allgemeine Wahrnehmung, die die Legion war „geplagt von Korruption, Inkompetenz und Missbrauch“ welcher hatte „eine abschreckende Wirkung auf Fundraising, logistische Unterstützung und Rekrutierung.“

Als sie offiziell wegen Betrugs untersucht wurde, war Fajk bereits intern als Sicherheitsbedrohung eingestuft worden. Sie reagierte mit der Drohung, schädliche Informationen über die Legion zu veröffentlichen oder Legionäre aus den Streitkräften auszuschließen. „es sei denn, sie haben ihr Gebot abgegeben“ und / oder schwiegen über ihre Bedenken hinsichtlich ihrer Führung.













„In jedem Aspekt ihres Jobs hat sie sich als erbärmliche Versagerin erwiesen. Sie hat nicht das Vertrauen der Basis der Soldaten, der lokalen oder internationalen Presse oder sogar derjenigen, die direkt mit ihr zusammenarbeiten.“ zeigt ein SBU-Bericht der Londoner Daily Mail. „Es ist ein fast einhelliger Glaube innerhalb der Legion, dass sie ein Krebsgeschwür der Organisation ist, das entfernt werden muss, damit sie nicht den gesamten Körper der Organisation selbst zerstört.“

Diese Einschätzung wurde an die US-Botschaft in Kiew geschickt, die sich daraufhin weigerte, irgendetwas mit Fajk zu tun zu haben, und um eine andere Verbindung mit der Legion bat.

Symptom einer schweren Krankheit

Die Enthüllungen der Mail sind ein äußerst seltenes Beispiel dafür, dass eine westliche Nachrichtenagentur die grassierende Korruption und Kriminalität auf allen Ebenen in der Internationalen Legion der Ukraine anerkennt. Von Präsident Wladimir Selenskyj wenige Tage nach Beginn der russischen Offensive gegründet, gingen so viele Bewerbungen ausländischer Freiwilliger ein, dass die Rekrutierung im April unterbrochen werden musste, nur wenige Tage nachdem Fajk selbst beigetreten war.

Viele von denen, die sich gemeldet haben, waren junge, beeinflussbare Männer, die von Mediengeschichten über ukrainisches Heldentum hereingelegt wurden, die wenig oder keine Erfahrung im Militär hatten, geschweige denn im direkten Kampf, und eine wachsende Zahl hat diese Entscheidung mit ihrem Leben bezahlt. Diejenigen, die überleben, verlassen die Stadt häufig innerhalb von Tagen oder Wochen, da sie direkt an die Front geschickt werden, um als Kanonenfutter zu dienen, wo sie einem unerbittlichen und höchst tödlichen russischen Artillerieangriff ausgesetzt sind.

Wie RT zuvor ausführlich dokumentiert hat, haben mehrere ausländische Kämpfer aus englischsprachigen Ländern öffentlich bezeugt, wie schlecht ausgebildete, undisziplinierte neue Rekruten und erfahrene Söldner gleichermaßen unter den hoffnungslosen Realitäten des Konflikts zusammenbrechen, eine Situation, die durch einen Mangel an Nachschub stark verschärft wird. Luftunterstützung, Artilleriedeckung oder Extraktionsteams.













Dies sind häufige Merkmale von Interviews mit Legionsveteranen, aber am häufigsten berichten sie über ungezügelte Korruption und Diebstahl. So spricht ein ehemaliger Legionär der US-Marines von einem florierenden Schwarzmarkt für westliche Waffen wie Panzerabwehrraketen, die hochprofessionell und systematisch gestohlen werden. Beim Erreichen der Frontlinie würde anschließend ein nicht gekennzeichneter Lieferwagen eintreffen, um das Arsenal an unbekannte Orte zu bringen.

Ein anderer ehemaliger Kämpfer der Legion behauptet, NATO-Flugabwehrgeschütze seien innerhalb weniger Tage ständig aus der Waffenkammer seiner Einheit verschwunden, aber obwohl das Verschwinden der SBU gemeldet wurde, wurden keine Maßnahmen ergriffen, und die in das Verbrechen verwickelten Kommandeure der Legion wurden nicht bestraft. Wer intern Alarm schlägt, dem droht derweil, auf Selbstmordkommandos geschickt zu werden, wenn er nicht den Mund hält.

Bis heute wurden all diese bombastischen Aussagen von den westlichen Medien allgemein ignoriert. Fajks Geschichte ist der seltene Fall, über den eine große Nachrichtenagentur nicht nur berichtet, sondern auch mit ausführlichen Details versehen. Möglicherweise hatte der Prominentenstatus der Verdächtigen einen Einfluss auf die Berichterstattung über den Konflikt – ebenso wie ihre früheren kriminellen Aktivitäten.

Es ist schwierig, in diesem Zusammenhang Schlussfolgerungen zu ziehen, aber da die westlichen Spender des Stellvertreterkriegs zunehmend die Weisheit in Frage stellten, so viel unerklärliches Geld und Material nach Kiew zu schicken, musste jemand unter den Bus geworfen werden.