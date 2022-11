„Korrupte Netzwerke“, „Kuscheln mit Diktaturen“: Bundestagsabgeordneter Cotar verlässt AfD und rechnet ab | hessenschau.de

„Korrupte Netzwerke“, „Anbiederung menschenverachtender Regime“ wie in Russland: Joana Cotar, Bundestagsabgeordnete in Gießen, tritt mit einer heftigen Abrechnung aus der AfD aus. Möglicherweise gibt es bereits eine neue Partei für sie.

Für Parteikollegen und politische Beobachter kam der Schritt am Montagmorgen nicht überraschend: Joana Cotar, Bundestagsabgeordnete aus Langgöns (Gießen), lag lange mit der eigenen Partei im Clinch. Und den Hinweis auf ihre Zugehörigkeit hatte sie kürzlich aus ihrem Twitter-Profil gelöscht.

Nun kündigte der Mitbegründer und ehemalige AfD-Co-Vorsitzende an: „Nach zehn Jahren verabschiede ich mich von der #AfD.“ Die Gewalt, mit der sie das tat, stellte sich jedoch als offensichtlicher heraus, als die Parteiführung gehofft hatte. In einem Meinung Unter dem Titel „Immer für die Freiheit“ rechnet der 49-Jährige aus dem Kreis Gießen mit der AfD ab.

Der Politiker, der dem gemäßigteren Teil der AfD angehört, war einst Co-Landesvorsitzender, war jetzt Mitglied des Bundesvorstands und verlor 2021 im Kampf um einen Platz an der Parteispitze in Berlin.

Beschwerde wegen „Dauermobbing“

Sie wirft der Partei vor, den bisherigen Kurs einer „ideologisch befreiten Realpolitik zum Wohle Deutschlands“ aufgegeben zu haben. Im Umgang innerhalb der AfD wurden mehrfach rote Linien überschritten. Statt inhaltlich stehen dort vor allem Mandats- und Amtseinnahmen im Vordergrund. Im parteiinternen Streit ist laut dem Bundestagsabgeordneten „Dauermobbing an der Tagesordnung“.

Cotar schreibt wörtlich: „Anstand spielt in den korrupten Netzwerken innerhalb der Partei keine Rolle mehr.“ Opportunisten, die für Mandate ihre Meinung ändern, sind laut Cotar ein viel größeres Problem für die Partei als rechtsextreme Mitglieder. Diese „extreme Rechte“ war schon immer eine Minderheit.

Die Partei wurde vom Bundes- und Landesamt für Verfassungsschutz als mutmaßlicher Rechtsextremist eingestuft. Sie verteidigt sich derzeit vor Gericht in Hessen gegen die angekündigte Geheimdienstbeobachtung.

Zu viele Putin-Lobbyisten?

„Die Alternative ist eine alte Partei geworden“, sagt Cotar. Von dem Ziel, im Gegensatz zur linken Politik für Freiheit, Eigenverantwortung und einen schlanken Staat einzustehen, blieb wenig übrig.

Inhaltlich nimmt Cotar Anstoß an der „großen Nähe führender AfD-Funktionäre“ zur Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch in China und im Iran kritisiert sie die „Anbiederung der AfD an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime“. Das sei „einer aufrechten demokratischen und patriotischen Partei unwürdig“.

Führende AfD-Politiker betreiben Lobbyarbeit, statt für deutsche Interessen einzutreten. Anders als Parteichef Tino Chrupalla hält sie die Aufrüstung der Bundeswehr nicht für verrückt, sondern für dringend notwendig.

Sie behält ihr Mandat

Cotar will ihren Sitz im Bundestag behalten und als fraktionslose Abgeordnete weitermachen. Cotar hat auch einen Sitz im Gießener Kreistag.

Die Politikerin kündigte an, in Berlin konstruktive Politik machen zu wollen. Wie es in der Parteipolitik weitergeht, sagte sie nicht. Es bleibt die Anregung, dass es einer „Vernetzung der konservativ-liberalen Kräfte im Land“ bedarf. Daran arbeitet sie. Cotar spricht vom notwendigen Zusammenhalt derer, die „Werte und Wohlstand retten wollen und dabei Anstand und gesunden Menschenverstand bewahrt haben“.

Eine Gruppe Konservativer will mit einer neuen Partei namens „Bündnis Deutschland“ vor allem CDU und FDP Konkurrenz machen. Am vergangenen Wochenende versammelten sich 50 Mitglieder in Fulda zur Gründung. Auch Verbindungen zur AfD soll es geben.

Machtkampf verloren

Im anhaltenden Macht- und Richtungskampf innerhalb der AfD auf Bundes- und Landesebene hat der damalige AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen Anfang des Jahres seinen Rücktritt erklärt. Der Europaabgeordnete trat der kleinen, konservativen Zentrumspartei bei.

Cotar galt als Unterstützer Meuthens. 2021 wollte sie Ko-Vorsitzende der Bundesregierung werden. Damals setzte sich die jetzige Führung mit Alice Weidel und Tino Chrupalla durch. Beim AfD-Bundesparteitag im Sommer dieses Jahres kandidierte sie nicht mehr für einen Sitz im Bundesvorstand, dem sie zuvor seit 2020 angehörte.

