Klaar om je fotografie naar een hoger niveau te tillen? Je hoeft geen professionele fotograaf te zijn om het te krijgen professionele foto’s. Zeker, investeren in mooie apparatuur en een goed oog voor compositie helpt, maar tijdens het bewerkingsproces kan je onbewerkte foto veranderen in een gepolijst kunstwerk. Luminar Neo is bewerkingssoftware die geavanceerde AI-technologie gebruikt om het verbeteren van uw foto’s gemakkelijker dan ooit te maken, en nu kunt u levenslange toegang krijgen, plus tal van add-ons, voor slechts $ 79, $ 321 korting op de gebruikelijke prijs. Deze deal is alleen beschikbaar tot en met 13 maart, dus bestel voor die tijd als je deze besparingen niet wilt missen.

Adobe Photoshop is de meest populaire fotobewerkingssoftware die er is, maar het kost maanden training om het echt effectief te kunnen gebruiken. Luminar Neo biedt tal van dezelfde functies en functies, maar is veel gemakkelijker te gebruiken dankzij de AI-ondersteuning. Je kunt het gebruiken om de details en helderheid van een foto te verbeteren, de belichting en compositie aan te passen of zelfs hele objecten te verwijderen en te vervangen. Het wordt zelfs geleverd met tal van ongelooflijke presets waarmee je je foto’s kunt transformeren met een druk op de knop.

Het is ook compatibel met zowel Windows- als Mac-apparaten en kan zelfs worden gebruikt als plug-in voor Photoshop en Lightroom. Deze deal bevat ook tal van handige add-ons, zoals de Soulful Panoramas-add-on, waarmee je je luchten volledig kunt vervangen door 10 verschillende presets, of de Bokeh Dreams-add-on, die 10 unieke overlays bevat om je afbeeldingen te geven een koele en gezellige sfeer. En met levenslange toegang hoef je je geen zorgen te maken over terugkerende abonnementskosten.

