Koop een Lenovo ThinkPad of IdeaPad voor slechts $ 100 bij Woot

Tenzij je een professionele programmeur of een serieuze artiest bent, is de kans groot dat je geen duizenden euro’s hoeft uit te geven aan een high-end laptop. Tegenwoordig betaalbare modellen, en zelfs enkele Chromebooks, beschikt over alle hardware die u nodig heeft voor browsen, streamen en andere dagelijkse taken, en u hoeft niet diep in de buidel te tasten om er een te bemachtigen. Op dit moment biedt Woot tot 46% korting op Lenovo IdeaPad- en ThinkPad-laptops, en je kunt er al een bemachtigen voor slechts $ 100. Deze uitverkoop loopt tot en met donderdag 23 maart, maar Woot heeft over het algemeen een beperkte voorraad beschikbaar, dus sommige modellen kunnen voor die tijd uitverkocht zijn.

Er zijn een paar verschillende modellen beschikbaar bij deze uitverkoop, dus ongeacht uw behoeften en uw budget, u vindt wat u zoekt met korting. Als u alleen de meest elementaire functies van surfen op het web nodig heeft, kunt u deze ophalen voor slechts $ 100, dat is $ 50 korting op de gebruikelijke prijs. Het heeft een compact 11,6-inch HD-scherm, 4 GB RAM, 32 GB ingebouwde opslag en maakt gebruik van het gebruiksvriendelijke Chrome OS van Google.

Of, voor $ 70 meer, kunt u hiernaar upgraden . Naast een groter 14-inch scherm en twee keer zoveel ingebouwde opslag, werkt het met Windows 10 Home, dus het is compatibel met een breder scala aan applicaties. En de meest geavanceerde laptop die u bij deze uitverkoop zult vinden, is de , die doorgaans $ 850 kost, maar momenteel te koop is voor slechts $ 600. Het beschikt over een 13,3-inch Full HD-scherm en is uitgerust met een Intel Core i7-processor, 8 GB RAM en een 256 GB solid-state drive. Het wordt ook geleverd met enkele andere handige functies, zoals een ingebouwde webcam en SD-kaartlezer. Het werkt met Windows 10 Pro, maar ondersteunt ook Windows 11 als u wilt upgraden.

En als u bij deze uitverkoop niet ziet wat u zoekt, kunt u onze verzameling van alle bekijken beste laptopaanbiedingen nu beschikbaar voor nog meer koopjes.