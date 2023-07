Während Sabrina Carpenters „E-Mails, die ich nicht senden kann“-Welttournee weitergeht, erfahren Sie, wie das Galaxy S23 Ultra Fans dabei hilft, der Pop-Sensation näher als je zuvor zu sein.

Heutzutage ist das Erinnern an Erlebnisse genauso wichtig wie das Erlebnis selbst. Aus diesem Grund wird das Publikum bei Konzerten und Festivals oft von einem Meer aus Smartphone-Bildschirmen erhellt. Diese Live-Erlebnisse schaffen wertvolle Erinnerungen, die es verdienen, in höchster Qualität festgehalten zu werden. Das Galaxy S23 Ultra ermöglicht es Benutzern, Erinnerungen mit seinem professionellen Kamerazoom und den Nightography-Funktionen festzuhalten, sodass Fans noch näher an das Erlebnis herankommen und den Moment noch lange nach der Zugabe genießen können.

Sabrina Carpenter teilt epische Momente

Die globale Musiksensation Sabrina Carpenter hat sich mit Samsung zusammengetan, um exklusive Momente hinter den Kulissen ihrer laufenden „E-Mails, die ich nicht senden kann“-Welttournee zu teilen und den Fans zu zeigen, wie sie das Beste aus dem Erlebnis #withGalaxy herausholen können.

Mit einem Galaxy S23 Ultra wurden Aufnahmen hinter den Kulissen von Sabrinas Tournee sowie Inhalte ihrer Auftritte aufgenommen, um zu demonstrieren, wie eine Premium-Smartphone-Kamera die Art und Weise verändern kann, wie sowohl Künstler als auch Fans Live-Auftritte genießen.

„Es kommt mir noch gar nicht so lange vor, als ich im Publikum stand und meinen Lieblingskünstlern live zuhörte“, sagt Sabrina Carpenter. „Ich weiß, wie wichtig Konzerte sein können, daher ist es mir wichtig, dass die Fans das Beste aus meinen Konzerten herausholen. Das Erlebnis danach noch einmal erleben zu können, kann fast genauso aufregend sein, und eine Kamera wie die des Galaxy S23 Ultra hilft dabei, den Moment noch einmal festzuhalten und zu erleben.“

Die perfekte Kamera für Konzerte

Mithilfe der beeindruckenden Zoomfunktionen des Galaxy S23 Ultra können sich selbst diejenigen, die sich ganz hinten in der Arena befinden, der Pop-Ikone näher denn je fühlen. Mit erweiterten Nightography-Funktionen kann „Carpenters“ auch Fotos aufnehmen, die die Lebendigkeit der Live-Aufführung unabhängig von der Zeit und den Lichtverhältnissen bewahren.

Das Galaxy S23 Ultra ermöglicht es Fans, näher am Geschehen zu sein als je zuvor. Die Kamera verfügt über einen 3-fachen und 10-fachen optischen Zoom, sodass Konzertbesucher überall im Veranstaltungsort eine klare Sicht auf das Bühnengeschehen haben.

Bei Konzerten glänzt Nightography wirklich. Dank des adaptiven 200-MP-Sensors des Galaxy S23 Ultra müssen sich Fans keine Sorgen über langweilige Nachtaufnahmen machen.

Während Sabrinas Shows mit Sicherheit ein großes Publikum und viel Tanz bieten, müssen die Videos des Erlebnisses nicht verwackelt oder verschwommen sein. Die Winkel des optischen Bildstabilisators (OIS) des S23 Ultra reduzieren Unschärfen, die bei schlechten Lichtverhältnissen normalerweise unvermeidbar sind. Fans können außerdem scharfe, lebendige Videos mit der fortschrittlichen objektbewussten KI des Samsung Galaxy genießen.

Es besteht für Konzertbesucher keine Notwendigkeit, andere zu bitten, ihre Fotos zu machen. Das Galaxy S23 Ultra verfügt über eine 12-MP-Frontkamera mit schnellem Autofokus und Super-HDR-Selfie-Funktionen, die es einfach machen, hochwertige Einzel- oder Gruppenaufnahmen zu machen — manchmal sogar mit der Künstlerin selbst!

Fans können sich das vollständige Video hinter den Kulissen ansehen, um mehr von Sabrina Carpenters Momenten auf und abseits der Bühne zu sehen und bald von ihrem Tourerlebnis zu erfahren.