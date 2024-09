Nike steht vor einem Führungswechsel: Der erfahrene Elliott Hill kehrt zurück, um das Unternehmen aus der Krise zu führen. Hill bringt jahrzehntelange Erfahrung beim US-Sportartikelriesen mit. Zunächst muss der neue Firmenchef einige Probleme glätten.

Nike will mit einem neuen Chef den Turnaround schaffen und setzt dabei auf einen Firmen-Veteranen. Als Nachfolger von CEO John Donahoe holt der Adidas-Konkurrent den ehemaligen Manager Elliott Hill zurück ins Unternehmen. Hill arbeitete 32 Jahre lang für den US-Sportartikelriesen und hatte Führungspositionen in Europa und Nordamerika inne. 2020 ging er in den Ruhestand. Seinen neuen Posten soll der 60-Jährige am 14. Oktober antreten.

Nike teilte mit, dass der bisherige CEO John Donahoe noch bis Ende Januar als Berater an Bord bleiben werde, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Nike hatte Donahoe, der zuvor die Handelsplattform eBay geleitet hatte, Anfang 2020 zum CEO ernannt. Seine Erfahrung in der Tech-Branche, so die Hoffnung, könne das Unternehmen modernisieren. Zu seiner Strategie gehörte es, stärker auf den Direktvertrieb zu setzen. Die Kehrseite war allerdings, dass die von Nike aufgegebene Regalfläche in den Geschäften teilweise mit Produkten der Konkurrenz gefüllt wurde.

Nike kämpft vor allem auf dem US-Markt mit der Konkurrenz neuer, angesagter Marken wie Hoka von Deckers oder On, das vom Schweizer Tennisstar Roger Federer unterstützt wird. Und auch gegen die Retro-Modelle wie „Samba“ und „Gazelle“, mit denen Erzrivale Adidas die Trennung von Skandal-Rapper und Designer „Ye“ (Kanye West) vergessen machte, hat Nike noch immer keine Lösung. Analysten gehen davon aus, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis Nike die Nachfrage wiederbeleben kann – schlicht, weil Innovationen und neue Produktlinien Zeit brauchen.

Chefwechsel als positives Signal

Zudem müsse der neue CEO einige Probleme glätten und die Beziehungen zu Partnern neu aufbauen, sagte David Swartz. Der leitende Analyst von Morningstar Research erklärte, Nike habe im Laufe der Jahre einige Kunden verloren und Produkte eingestellt, was bei den Schuhhändlern zu einer gewissen Antipathie gegenüber Nike geführt habe. Er sieht den Wechsel jedoch als positiv. „Es sieht eindeutig so aus, als wollte Nike jemanden mit viel Erfahrung und einem tiefen Wissen über Nike und seine Probleme zurückholen – im Gegensatz zu John Donahoe, der ohne Erfahrung in die Branche kam.“

Auch Jessica Ramirez von Jane Hali & Associates sagte, der Wechsel an der Spitze des Vorstands sei ein positives Signal, denn Hill sei jemand, der die Marke und das Unternehmen sehr gut kenne. Hill, geboren in Austin, Texas, begann seine Karriere bei Nike 1988 als Praktikant und übernahm seither 19 verschiedene Aufgaben innerhalb des Unternehmens, bevor er 2020 in den Ruhestand ging.

Seine Rückkehr weist Parallelen zu Walt Disney auf: Auch beim kriselnden US-Medienkonzern wurde Ex-Chef Bob Iger 2022 aus dem Ruhestand geholt und zum Nachfolger seines Nachfolgers ernannt. An der Börse kam die Ankündigung gut an. Die Nike-Aktie legte im nachbörslichen Handel um acht Prozent zu.