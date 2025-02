Status: 14.02.2025 07:23 Uhr

In einem ungewöhnlichen Schritt wirft das US -Justizministerium eine Anklage gegen den New Yorker Bürgermeister von Adam ab. Der verantwortliche Staatsanwalt Sasso möchte dies nicht akzeptieren und ist jetzt zurückgetreten.

Der Oberste Staatsanwalt in Manhattan trat in den Streit um Korruption gegen den New Yorker Bürgermeister Eric Adams zurück. Danielle Sasso, ein Republikaner, wollte dem Justizministerium nicht befolgen, um die Anklage gegen Adams abzugeben, und reichte stattdessen ihren Rücktritt ein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Bevor sie kündigte, kündigte Sasso die US -Justizministerin Pam Bondi an, dass sie „überzeugt“ sei, dass Adams die Verbrechen begangen habe. „Ich bin immer noch erstaunt über das gehetzte und oberflächliche Verfahren, mit dem diese Entscheidung getroffen wurde“, schrieb SASB in einem Brief an Bondi. Sassoon bat Bondi, die Anweisungen zu überdenken, um Adams ‚Fall fallen zu lassen.

Sassoon, ein Republikaner, war von der neuen US -Regierung als provisorischer Chefstaatsanwalt beschäftigt, während der tatsächliche Kandidat für das Amt, Jay Clayton, noch vom US -Senat bestätigt werden muss.

Vize-Justizminister möchte interne Untersuchungen

Der Vize-Justizminister Emil Bove akzeptierte den Rücktritt von Sassos, schrieb jedoch, dass er interne Studien zu ihrem „Verhalten“ und der der Staatsanwälte, die an dem Fall Adam gearbeitet haben, initiieren würde. Er schrieb, Sassoon sei „nicht in der Lage, die Umstände dieser Strafverfolgung ziemlich und unparteiisch zu überprüfen“.

Bove – ein ehemaliger Anwalt des US -Präsidenten Donald Trump – war auch derjenige, der den Befehl erteilte, die Klage gegen Adams zu fallen. Die Strafverfolgung ist „in seinen Möglichkeiten übermäßig eingeschränkt, sich dem Verfahren gegen illegale Einwanderung und Gewaltverbrechen vollständig zu widmen“, sagte Bove.

Präsident Trump versicherte, dass er nichts mit dem Fall zu tun hatte. Er beauftragte das Justizministerium nicht, den Schritt zu tun. „Nein, ich habe es nicht“, sagte Trump, als er gefragt wurde, ob er die Staatsanwaltschaft hatte, um die Vorwürfe der Korruption fallen zu lassen. „Das habe ich nicht gemacht.“

Demokrat Adams hatte sich Trump gewandt

Der Demokrat von Adam hatte sich in den letzten Monaten an den republikanischen Trump gewandt. Er hatte den Prozess gegen ihn selbst und auch Trump als politisch motiviert beschrieben.

Adams war wegen illegaler Kampagnenfinanzierung, Betrug und Bestechung angeklagt worden. In der Anweisung für interne Dienstleistungen von Bove an die verantwortliche Staatsanwaltschaft wurde gesagt, dass die Strafverfolgungsbeamten „anweisen würden, die anstehenden Anklagen in den USA gegen Adams fallen zu lassen“.

Adams war der erste amtierende Bürgermeister von New York gegen die Anklage. Im September hatte er seine Unschuld vor einem Gericht in Manhattan behauptet und befürwortete nicht schuldig. Unter anderem soll er Flüge in der Luxusklasse, Übernachtung in Hotels Suiten und Einladungen in Luxus -Lebensmittelrestaurants als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten angenommen haben.