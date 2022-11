Kontroverse Taktiken funktionierten: Wie US-Demokraten Trumps Kandidaten „geholfen“ haben

In den USA lecken die Republikaner ihre Wunden, und die Demokraten feiern ihren unerwarteten Erfolg. Allerdings geschah dies in einigen Schlüsselduellen auf ungewöhnliche Weise: Die Demokraten verbreiteten in ihren Vorwahlen die Positionen radikaler Republikaner. Manche halten das für verwerflich.

Laut US-Präsident Joe Biden war dies ein Angriff auf die Demokratie, und er meinte die Hunderte von republikanischen Kandidaten für Kongress- und Staatsämter, die seinen Wahlsieg über Donald Trump vor zwei Jahren immer noch bestreiten. Um diesen Angriff abzuwehren, bedienten sich die Demokraten mancherorts einer dubiosen und halsbrecherischen Taktik: Sie mischten sich mit Millionenbeträgen in republikanische Vorwahlen ein.

Das Geld floss in die Kampagnenwerbung. Die meisten von ihnen hoben extreme Kandidaten in Fernsehen und Radio als überzeugte Verbündete Trumps hervor und betonten ihre konservativen Werte. Andere griffen den moderateren Kandidaten an und diskreditierten ihn, auch wenn er demokratischen Werten näher stand. Das Ziel war, dem extremeren Kandidaten zum Sieg zu verhelfen. Dies dürfte die Chancen der Demokraten bei der Wahl am 8. November erhöhen. Es war eine riskante Wette, da sie das Profil des potenziellen Gegners erhöhten.

Trumps Kandidat Doug Mastriano kandidierte für das Gouverneursamt in Pennsylvania und verlor deutlich. (Foto: AP)

Laut der Washington Post mischten sich die Demokraten in die Vorwahlen in Michigan, Colorado, Kalifornien, Pennsylvania, Illinois, Maryland und New Hampshire ein. Sieben Mal gewann der Wunschkandidat. Und wie erhofft verloren am Dienstag sechs von ihnen gegen die Demokraten: Doug Mastriano in Pennsylvania, John Gibbs in Michigan, Don Bolduc und Robert Burns in New Hampshire, Dan Cox in Maryland und Darren Bailey in Illinois. Es könnten sieben sein. Die Republikanerin Kari Lake, Gouverneurskandidat von Arizona und ehemalige Fernsehmoderatorin, liegt Kopf an Kopf mit ihrer Konkurrentin. Die Auszählung der Stimmen geht weiter.

Präzedenzfall-Taktik aus Missouri

Natürlich ist es möglich, dass alle diese Kandidaten ihre Vorwahlen aufgrund von Trumps Unterstützung sowieso gewonnen hätten, aber das ist im Nachhinein unmöglich einzuschätzen. Die Demokraten hatten spekuliert, dass extreme Gegner ihre eigenen Wähler mobilisieren würden. So wie vor zwei Jahren, als es der Mehrheit der Amerikaner vor allem darum ging, Trump loszuwerden – und nicht darum, Biden ins Weiße Haus zu holen.

Es gibt Präzedenzfälle, der bekannteste stammt aus dem Jahr 2012. Meinungsforscher hatten für die damalige Senatorin Claire McCaskill aus Missouri herausgefunden, mit welchen Werbebotschaften sie konservative Wähler dazu bringen könnten, ihren Wunschkandidaten zu unterstützen. Die Demokratin wollte gegen den Republikaner Todd Akin antreten, weil sie glaubte, gegen ihn die besten Chancen zu haben. So bezeichneten die geschalteten Anzeigen Akin als „zu konservativ“, was einen sogenannten umgekehrten psychologischen Effekt auslösen sollte.

Tatsächlich gewann Akin wie erhofft seine Parteivorwahl und verlor das Duell gegen McCaskill mit einem Paukenschlag. Der Republikaner war in vielerlei Hinsicht extrem. Im Wahlkampf sagte er zum Beispiel, dass „legitime Vergewaltigung“ selten zu einer Schwangerschaft führe. McCaskill hatte 1,7 Millionen Dollar für Akin ausgegeben, viel mehr als er selbst.

„Wichsle später nicht aus“

David Turner, Kommunikationsdirektor Verband demokratischer Gouverneure, bestreitet, dass zumindest seine Organisation diese Taktik bei den Zwischenwahlen angewandt habe. Er sagte dem New York Magazine, dass in den Bundesstaaten Illinois, Maryland und Pennsylvania die Vereinigung der demokratischen Gouverneure nach Kandidaten mit soliden Umfrageergebnissen suche, die von Trump unterstützt würden. Dann schaltete sie Anzeigen für Millionen von Dollar, in denen sie ihre rechten Positionen darlegte. „Wir wollten nicht, dass sie sich später herauswinden können“, sagte Turner. Die angegriffenen Republikaner hätten ihre Vorwahlen sowieso gewonnen, sagte er.

Nicht alle Demokraten sind mit diesem Ansatz einverstanden. Bereits im August veröffentlichten 35 ehemalige Parteifunktionäre einen Brief, in dem sie die Parteiführung scharf kritisierten. „Wir sollten niemals Kandidaten unterstützen, die Lügen über die Wahlen 2020 verbreiten und das Ergebnis leugnen“, hieß es. „Das Komitee sollte sich niemals auf die Seite Trumps stellen und Kandidaten fördern, die die Verfassung und das demokratische System untergraben“, sagte Initiator Tim Roemer, ehemaliger Kongressabgeordneter und US-Botschafter.

Römer und die Unterzeichner sehen ein moralisches Problem. Biden und die Demokraten präsentieren sich als Verteidiger der Demokratie, finanzieren aber gleichzeitig Werbung, die gewissermaßen hilft und Menschen populär macht, die sie verteufeln.