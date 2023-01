Kontoführungsgebühren: Wenn die Bank das Konto kündigt

Stand: 30.01.2023 06:26 Uhr

Wollen Bankkunden kein teureres Girokonto akzeptieren, droht ihnen die Kündigung. In solchen Fällen kann sich ein Wechsel lohnen. Doch das Kündigungsschreiben muss nicht das letzte Wort sein.

Die Sparkasse KölnBonn versuchte es über ein Jahr immer wieder: Mit „intensivem Kundenkontakt“ wollte sie ihre Kunden von den neuen Girokonto-Modellen überzeugen. In vielen Fällen war die Bank offenbar erfolgreich, nach eigenen Angaben akzeptierten 95 Prozent der Nutzer das teurere Girokonto.

Sparkasse kündigt 38.000 Kunden

Kunden zahlen jetzt entweder neun Euro im Monat für ihr Girokonto oder sie entscheiden sich für ein Modell für fünf Euro im Monat, das zusätzliche Kosten verursacht. Dann müssen sie zum Beispiel jedes Mal, wenn sie mit ihrer Girocard bezahlen, Geld überweisen oder etwas am Schalter abheben, 40 Cent extra bezahlen.

Tatsächlich stimmte nur ein kleiner Teil der Kunden dem nicht zu. Da die Sparkasse KölnBonn aber eine der größten Sparkassen Deutschlands ist, sind rund 38.000 Menschen an ihr beteiligt. Und die Sparkasse hat ihr Konto jetzt gekündigt. Betroffene stehen nun vor der Wahl, ob sie zum teureren Konto greifen oder sich eine neue Bank suchen.

Banken müssen eine Genehmigung einholen

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom Frühjahr 2021. Seitdem müssen Banken die Zustimmung ihrer Kunden einholen, wenn sie Vertragsbedingungen ändern. Bleiben sie erfolglos und wollen die alten Konditionen trotzdem nicht mehr anbieten, bleibt ihnen nur die Kündigung.

Im Dezember vergangenen Jahres konsolidierte eine weitere Gerichtsentscheidung die Rechtslage. Die Sparda-Bank Hannover hatte es bereits als Zustimmung gewertet, wenn Kunden das Konto nach dem Vertragswechsel weiter nutzten, etwa durch eine Überweisung. Vor Gericht setzte der Verbraucherverband eine einstweilige Verfügung gegen die Maßnahmen der Bank durch. Eine weitergehende Nutzung reicht nicht als Einwilligung aus.

Eine weitere Verwendung hebt die Kündigung für die Sparkasse auf

Auch die Sparkasse KölnBonn nutzt eine Hintertür. Sie kündigt dem Kunden zwar, nach Ablauf der Kündigungsfrist möchte sie die Accounts aber noch einen Monat weiterlaufen lassen. „Wenn die betreffenden Kunden ihr Konto in diesen vier Wochen aktiv nutzen“, etwa durch Barauszahlungen, so die Bank, „gilt dies auch als sogenannte ‚implizite Zustimmung‘, also Zustimmung zum aktiven Handeln.“ Das Konto bleibt dann bestehen.

Heiko Dünkel vom Verbraucherzentrale Bundesverband will diesen Ansatz nicht abschließend bewerten. Der Verbraucherschützer räumt jedoch ein, dass der Fall „nicht deckungsgleich“ mit dem Vorgehen der Sparda-Bank Hannover sei. Dies hatte der Kunde nicht einmal mitgeteilt.

Direktbanken meist günstiger

Doch was bleibt Kunden, die keine Gebührenerhöhungen akzeptieren wollen? Josefine Lietzau vom Online-Portal Finanztip hat hier einen klaren Ratschlag: „Wer es günstig haben will, landet meist bei einer Direktbank.“ Gemeint sind Banken, die komplett über das Internet agieren und keine Filialen haben: „Wir empfehlen derzeit die DKB, Consorsbank, Comdirect und ING.“ Der Nachteil dieser Direktbanken liegt auf der Hand: Der persönliche Kontakt zum Kundenberater in der Filiale ist nicht möglich.

Dass die Kontoführungsgebühren in den letzten Jahren so stark gestiegen sind, hat wirtschaftliche Gründe, sagt Finanzexperte Lietzau: „Girokonten sind ein schlechtes Geschäft für Banken.“ Dafür muss unter anderem eine teure IT-Infrastruktur betrieben werden. Banken könnten Girokonten nutzen, um Kunden zu halten, um ihnen andere Produkte zu verkaufen. Die Banken hätten dann mit Investitionen und Krediten Geld verdient, sagt Lietzau.

Kunden, die an teure Konten gewöhnt sind?

Auch das steigende Zinsniveau, mit dem Banken wieder mehr Geld mit Spareinlagen verdienen können, dürfte sich auf Kontomodelle auswirken. Einige Banken locken sogar mit attraktiven Tagesgeldzinsen.

Finanztip-Experte Lietzau glaubt daher nicht, dass die Kontoführungsgebühren weiter stark steigen werden: „Ich gehe davon aus, dass jetzt etwas Ruhe einkehrt.“ Lietzau geht aber nicht davon aus, dass die Banken die „Kostenspirale“ umkehren werden. Schließlich haben sich die Finanzinstitute und teilweise auch die Verbraucher an die teureren Konten gewöhnt.