Kontakte, Tipps und Aufträge (nd-aktuell.de)

Jens Spahn (CDU), ehemaliger Bundesgesundheitsminister, hält sich bislang mit Aussagen zu den Masken-Deals sehr zurück. Foto: dpa/Michael Kappeler

Spätestens im zweiten Jahr des Coronavirus mehrten sich die Hinweise, dass bei der Beschaffung medizinischer Schutzmasken nicht alles rund laufe. Im März 2021 enthüllte der „Spiegel“, dass vor allem Unionspolitiker in die Prozesse involviert waren. Die juristische Aufarbeitung dauert bis heute an.

Rechtlich geht es vor allem um Vorteilsannahme, Bestechlichkeit und Bestechung gewählter Amtsträger. Verschiedene Politiker sollen Aufträge zur Vermittlung von Maskenbeschaffungsaufträgen erhalten haben. Unter Verdacht steht Andrea Tandler, Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Am 24. Januar wurde gegen die Frau, die zuvor wegen steuerrechtlicher Vorwürfe nicht aussagen wollte, Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.

Verschiedene Medien berichteten, Tandler habe zwischen 5 und 7,5 Prozent Gebühren und Provisionen für Maskenlieferungen von der Schweizer Firma Emix mit ihrer PR-Firma Little Penguin GmbH erhalten. Umgerechnet auf die Gesamtsumme der Lieferungen an deutsche Ministerien waren das zwischen 34 und 51 Millionen Euro, von denen ein großer Teil tatsächlich geflossen ist. Das Schweizer Startup berichtete, Tandler habe für sie logistische Aufgaben gelöst. Jens Spahn (CDU) hatte in seinem damaligen Amt als Bundesgesundheitsminister persönliche Kontakte zu Lobbyist Tandler eingeräumt, initiiert von der CSU-Politikerin und Strauss-Tochter Monika Hohlmeier.

Allein das Bundesgesundheitsministerium kaufte bei Emix Masken für 712,5 Millionen Euro zum Stückpreis von 9,90 Euro, hieß es im Mai 2021. Andere Quellen berichten von 100 Millionen Stück zum Stückpreis von 5,40 Euro. Zum Vergleich: Ein deutschlandweit aktiver Discounter bietet diese Woche FFP2-Masken für nur 45 Cent an. Allein aus den Gesamtlieferungen in einem Monat hatte die Staatsanwaltschaft München für Emix einen Gewinn von 300 Millionen Euro errechnet, den die Schweizer bestreiten – gegen die übrigens keine Ermittlungen geführt wurden.

Bei einem anderen Maskendeal-Komplex kam die Justiz nicht weit. Dabei ging es um mögliches Fehlverhalten von Georg Nüßlein (ehemals CSU), Nikolas Löbel (ehemals CDU) und Alfred Sauter (CSU). Es gab Rücktritte und Parteiaustritte, aber keine strafrechtlichen Verurteilungen. Sauter und Nüßlein hatten ihre Kontakte in Landes- und Bundesministerien genutzt, um jeweils 1,2 Millionen Euro zu verdienen. Im Sommer 2022 kam der Bundesgerichtshof jedoch zu dem Schluss, dass die Bestechungsvorwürfe bei den beiden letzteren nicht erfüllt seien, weil sie in der Sache nicht direkt parlamentarisch vorgegangen seien. Das vorübergehend eingezogene Geld steht den Begünstigten wieder zur Verfügung.

Unabhängig von der Rechtsprechung ist ein moralischer Schaden entstanden, nicht nur für die Herkunftsparteien, sondern auch für das Ansehen der Demokratie. Aus rein rechtlicher Sicht ist es zulässig, dass Abgeordnete die Befugnisse ihres Mandats oder ihrer Kontakte nutzen, um Entscheidungen von Behörden und Ministerien zu beeinflussen. Im Gegenzug können die gewählten Vertreter auch „geldwerte Vorteile annehmen“. Auch Richter in den Vorinstanzen sahen einen Widerspruch zum allgemeinen Rechtsempfinden, dies auch unter „Ausnutzung eines nationalen Notstands“.

Die millionenfach gekauften Masken erwiesen sich nicht nur als überteuert, sondern zum Teil auch als ungeeignet, etwa zehn Millionen OP-Masken mit mutmaßlich gefälschter Qualitätsbestätigung. Diese wurden vom Freistaat Bayern im April 2020 zu einem Bruttopreis von neun Millionen Euro gekauft. Im Juli 2021 wurden zwei zuliefernde Unternehmer aus der Oberpfalz festgenommen, einer der beiden war für die Freien Wähler in der Kommunalpolitik tätig.

Unabhängig von der Parteiherkunft der Vermittler vergab Bayern wiederholt Aufträge ohne Ausschreibung und, wie im letzteren Fall, mit nur geringer Kontrolle. Im Januar 2022 nahm ein Masken-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag seine Arbeit auf.

Nicht alles lässt sich damit entschuldigen, dass es in der Notsituation der Pandemie darum ging, so schnell wie möglich möglichst viele Masken zu bekommen. Unter anderem war das Bundesgesundheitsministerium bei der Auftragsvergabe überfordert. Wie viel sich heute noch zeigt: Die zuständige zentrale Beschaffungsstelle des Zolls hat im vergangenen November eine neue Maskenausschreibung für verschiedene Bundesbehörden gestartet. Das Gesundheitsministerium erfuhr davon aus den Medien und konnte dem Zoll sechs Millionen Masken kostenlos anbieten. Der Bundesrechnungshof hatte Minister Spahn bereits wegen überhöhter Beschaffung von Masken im Sommer 2021 kritisiert, als von 5,8 Milliarden Stück die Rede war.

Offenbar gibt es genügend Menschen und Unternehmen, die staatliche Notlagen (auch verursacht durch schlecht ausgebildete Verwaltungen und Ministerien) als Chance für Extraprofite sehen. Das gilt übrigens auch für die Beschaffung und Preisfestsetzung von Impfstoffen, Medikamenten und Tests.